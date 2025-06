Confirmat, el Barça descarta Erling Haaland: Flick demana el '9' dels 500 milions

El FC Barcelona ha fet una gran temporada. L'equip dirigit per Hansi Flick ha tornat a competir al màxim nivell i ha ofert moments de gran futbol. En bona part, l'èxit ha estat gràcies al seu trident ofensiu.

Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha han estat impecables en atac. Entre tots tres han sumat xifres golejadores que situen el Barça entre els equips més letals d'Europa. Una davantera de garanties que ha funcionat com un rellotge.

Deco no es conforma i fitxa Nico Williams

Tot i els bons resultats, Deco no vol confiar-se. El director esportiu sap que per continuar competint cal reforçar-se cada temporada. Per això, ja ha tancat el fitxatge de Nico Williams.

L'extrem de l'Athletic Club serà una peça important en el nou projecte. La seva velocitat, desequilibri i joventut encaixen perfectament en l'estil del Barça.

Nico Williams arriba per augmentar la competència a les bandes i donar més variants a Flick, que veuria amb molt bons ulls l'arribada d'un nou ariet.

El club va a per un nou ‘9’

Amb les bandes cobertes, el focus ara és a la punta d'atac. Lewandowski, als seus 36 anys, continua rendint, però el club considera necessari buscar-li un relleu a mitjà termini. La seva edat i l'exigència del calendari podrien passar factura.

Per això, Deco i Laporta ja treballen per trobar un ‘9’ amb projecció que pugui agafar el relleu del polonès. La prioritat és assegurar el futur del gol blaugrana amb una incorporació de nivell.

Julián Álvarez, el favorit de tothom

El nom que més agrada a la directiva del Barça i a Hansi Flick és el de Julián Álvarez. El davanter argentí, campió del món i figura del Manchester City, és el perfil ideal. Té mobilitat, gol, joventut i experiència en grans cites.

Tanmateix, el seu fitxatge no serà senzill. Segons va revelar 'Marca', Julián Álvarez va signar recentment un contracte amb l'Atlético de Madrid que inclou una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros. Una xifra absolutament desorbitada.

Una clàusula fora de l'abast culer

Aquesta clàusula converteix l'operació en un impossible per al FC Barcelona. Laporta, que continua aplicant palanques per sanejar els comptes del club, no pot ni plantejar-se una inversió d'aquest calibre. El marge de maniobra és molt reduït.

De moment, el Barça continuarà explorant opcions al mercat. Julián Álvarez agrada, però el seu preu l'allunya del Camp Nou. La recerca del nou ‘9’ continua mentre Lewandowski segueix marcant gols… però el rellotge no s'atura