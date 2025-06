Ni Barça ni Manchester City, Ter Stegen se'n va amb el traïdor núm. 1: Ofertón

Ter Stegen viu el moment més complicat de la seva carrera esportiva. Tot i portar més de 10 anys ocupant la porteria del FC Barcelona amb encert, ara la seva continuïtat és en entredit. El futur de l'alemany s'ha complicat a causa de diversos factors, cosa que ha obert un escenari incert

La recuperació de la seva lesió, el bon rendiment de Szczesny i l'arribada de Joan García han generat dubtes sobre el seu rol a l'equip. Amb la competència interna augmentant i el seu futur no garantit, Ter Stegen s'enfronta a un dels moments més delicats de la seva carrera

El desig de seguir, però amb condicions

Tot i les complicacions, Ter Stegen no té intenció de marxar del Barça. El porter ha estat clar en el seu desig de continuar defensant els colors blaugrana

Tanmateix, sap que si vol mantenir la titularitat i complir el seu somni de jugar el Mundial de 2026, necessitarà una regularitat en el seu rendiment que ara no pot assegurar

Per això, podria ser necessari un canvi d'aires. Si no aconsegueix aquesta estabilitat al Barça, l'opció de deixar el club podria convertir-se en una necessitat

Interès del Manchester City

D'entre les destinacions que han sonat per a Ter Stegen hi ha el Manchester City. Pep Guardiola està duent a terme una revolució al seu vestidor, i en aquest procés ha pensat en el porter alemany

Tanmateix, sembla que Ederson continuarà al City un any més, cosa que fa que la necessitat de canviar de porter sigui menys urgent

Tot i que l'interès del City va ser real, la situació actual ha fet que el club anglès no agiti el lloc de porter. Tanmateix, a la Premier League ha sorgit una altra opció molt interessant per a Ter Stegen

Chelsea, el destí més proper

El Chelsea, que ja es va fer amb els serveis de Marc Guiu l'estiu passat, podria convertir-se en el destí més probable per a Ter Stegen

El club londinenc acaba de traspassar Kepa Arrizabalaga a l'Arsenal i busca un porter capaç de competir amb Robert Sánchez, que ha deixat molts dubtes sota els tres pals

Ter Stegen encaixa perfectament en el perfil demanat pel Chelsea, no només per la seva experiència, sinó per la seva qualitat en els moments més exigents

A més, el Barça estaria disposat a deixar-lo marxar gairebé gratis per facilitar la seva sortida, cosa que augmenta les possibilitats que l'acord es materialitzi

Un futur al Chelsea al costat de Marc Guiu

Així, sembla una possibilitat força real que Ter Stegen acabi la seva etapa al Barça per recalar al Chelsea, on coincidiria amb Marc Guiu

Un jugador que ha estat considerat un dels majors traïdors al vestidor blaugrana. El canvi d'aires podria ser l'oportunitat perfecta per a tots dos jugadors