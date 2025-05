La UEFA deixa KO a Marciniak després del Barça-Inter: 'El major càstig de la història'

La UEFA ha esclatat després de la polèmica nascuda de la tornada de les semifinals entre Inter i Barça. Szymon Marciniak, àrbitre polonès de 44 anys d'edat, tenia la missió de no ser protagonista i va fer tot el contrari a San Siro. Marciniak, internacional de primera categoria des de fa més d'una dècada, va protagonitzar un arbitratge lluny d'un àrbitre de primer nivell i la UEFA no ha volgut passar-ho per alt.

Com ja vam avançar a 'e-Notícies' hores després del duel entre Inter i Barça, el club culer va elevar una queixa interna i formal dirigida cap a la UEFA, ja que es va sentir clarament perjudicat. El Barça ja no tenia massa opcions, però la UEFA va escoltar Joan Laporta i, sobretot, els aficionats de tot el món, astorats per l'espectacle de Marciniak.

La UEFA està totalment d'acord amb el Barça i ha decidit deixar KO a Marciniak. Per a molts, l'àrbitre polonès és un clar exemple de professionalisme, però la seva actuació a San Siro va generar més dubtes que certeses i la UEFA vol actuar de manera contundent.

La UEFA deixa KO a Marciniak després del que va passar amb el Barça: 'És el major càstig de la història'

El Barça arribava amb opcions a Milà, però la veritat és que Laporta va entendre que passar a la final de la Champions League seria pràcticament un enorme miracle. El resultat no era del tot negatiu, però Laporta ja sabia que la tornada estaria protagonitzada per un dels grans enemics del Barça. Fem referència a un Marciniak que, de manera pública i notòria, ha estat captat amb nombrosos accessoris del Real Madrid.

Al final del partit, Szymon Marciniak va ser objecte de tota mena de crítiques, però les més doloroses arriben des de la UEFA. El món del futbol va parlar llargament sobre Marciniak i el seu arbitratge, però el més dur per al polonès va ser el debat que es va generar a la pròpia UEFA. Szymon Marciniak era el principal candidat per xiular la final de la Champions League entre Inter i PSG, però tot ha donat un gir radical.

La UEFA es carrega a Marciniak: "S'ha acabat el show de l'àrbitre polonès..."

Szymon Marciniak és un dels àrbitres que millor considerat està a la UEFA, però no va estar 'fino' en el partit entre Inter i Barça. Segons la UEFA, l'àrbitre polonès va fallar en accions importants i va errar a l'hora de valorar possibles penals favorables al Barça. És, per tot això, que Szymon Marciniak serà durament castigat per la UEFA: tot està confirmat, KO total a l'àrbitre polonès.

Marciniak és un dels àrbitres que més agrada a la UEFA, però el polonès serà castigat després de la seva mala actuació en l'Inter-Barça de UEFA Champions League. Segons va avançar en exclusiva 'e-Notícies', la UEFA ha decidit que Marciniak no xiuli la final de la Champions de Munic, que enfrontarà a Inter contra el PSG de Luis Enrique.

El càstig a Marciniak és real i ve provocat per les queixes del Barça, que es va sentir clarament perjudicat per l''home del necesser'. El favorit per xiular la final de la Champions és Clement Turpin, francès que va xiular l'anada entre Barça i Inter.