Nico Williams fitxarà pel Barça i la seva arribada a Barcelona serà oficial aquesta setmana, però el club culer segueix treballant per tancar un mercat de fitxatges històric. El Barça confirma l'arribada de Nico Williams, però també assegura que té al punt de mira un jugador del Madrid que s'assembla a l'extrem de l'Athletic Club. El Madrid compta amb davanters com Gonzalo, que l'està petant al Mundial de Clubs, o com Endrick, però el Barça ha estat capaç de convèncer el gran tapat

Oficial, ni Endrick ni Gonzalo, el Barça li roba al Madrid: 'Nou Nico Williams'

Joan Laporta és un tipus amb les idees clares i s'ha proposat culminar un mercat de fitxatges de pel·lícula. Tot i que és cert que el Madrid compta amb grans davanters com Gonzalo o Endrick, el Barça donarà un cop damunt la taula amb el fitxatge d'un futur crack. "És el nou soci de Nico Williams a l'atac del Barça", asseguren fonts del Barcelona, club que també ha lligat el fitxatge de Joan García, porter de Sallent de Llobregat

Endrick i Gonzalo ja ho saben, el Barça tria un altre davanter: "Ens l'emportem de Madrid..."

Endrick i Gonzalo són dos golejadors que estan més fets, però el Barça ha fet una aposta de futur i té a l'abast el fitxatge d'un futur crack mundial. Fem referència a Jeremy de León, davanter porto-riqueny que fitxaria pel Barça en els pròxims dies, segons fonts del Barça

La idea del Barça és evident: vol fitxar aquest jove davanter perquè, amb fitxa del filial, competeixi per un lloc amb els grans, entre els quals hi haurà Nico Williams. Ni Endrick ni Gonzalo: el Barça es mou i va amb tot pel nou davanter de moda a Madrid, soci perfecte per a Nico Williams, futur extrem del Barça