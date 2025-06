Raphinha ja s'ha acomiadat, adeu Barça: el seu rival núm. 1 fitxa pel Celta de Vigo

Els recents èxits del FC Barcelona no s'entenen sense Raphinha. L'atacant brasiler ha estat la gran revelació de la temporada, amb un rendiment que ha sorprès tothom. Ningú s'imaginava que el seu nivell de joc seria tan alt, sobretot després d'un estiu ple de rumors sobre la seva possible sortida.

El ‘11’ del Barça va passar per un període d'incertesa. En aquest sentit, els rumors sobre l'arribada de Nico Williams, i els muntatges a les xarxes socials amb la seva samarreta i dorsal, van minar la seva confiança.

Raphinha, que pensava que el seu futur estava lluny del Camp Nou, va decidir quedar-se després d'una xerrada amb Hansi Flick.

L'encert de quedar-se

Aquesta decisió va resultar ser un encert total. Raphinha ha acabat la temporada amb 34 gols i 25 assistències, unes xifres que el situen com un dels jugadors més determinants del Barça.

La seva polivalència, capacitat d'adaptació a diferents posicions i la seva efectivitat han estat claus per a l'èxit de l'equip.

Molts s'han atrevit a dir que el seu rendiment ha estat tan sobresortint que bé podria haver merescut la Pilota d'Or. Ha demostrat ser un atacant molt complet, capaç de desequilibrar partits i aportar al col·lectiu de manera constant.

El Barça segueix mirant el mercat

Tot i la gran temporada de Raphinha, el Barça segueix atent al mercat de fitxatges. Nico Williams, que ocupa la mateixa posició que el brasiler, ja ha estat fitxat pel club.

Aquest moviment reforça la competència interna i assegura que l'equip tingui alternatives de qualitat a les bandes.

Tanmateix, no tot són bones notícies per al Barça. Un dels jugadors que sonava com a possible suplent de Raphinha, Bryan Zaragoza, no arribarà.

El jugador que havia estat sol·licitat per Xavi Hernández abans del seu traspàs al Bayern de Munic, sembla que no es vestirà de blaugrana.

Bryan Zaragoza, traspassat al Celta

El Celta de Vigo s'ha avançat al Barça i sembla que ja té un acord amb el Bayern per al traspàs de Bryan Zaragoza. El futbolista, que estava a l'òrbita culer com un possible reforç per a la banda, es mudarà a Vigo, cosa que provocarà el seu comiat definitiu del Camp Nou.

Amb aquesta operació, el Celta de Vigo aconsegueix un dels fitxatges més prometedors del mercat, mentre que el Barça perd una opció interessant per reforçar la seva plantilla.

Així, l'equip català haurà de seguir buscant alternatives per cobrir totes les posicions d'atac de cara a la pròxima temporada.