Oficial, la UEFA es pronuncia sobre Marciniak després de l'Inter-Barça: 'Castigat...'

Szymon Marciniak, àrbitre polonès de 44 anys d'edat, va ser el gran protagonista del partit de tornada de les semifinals de la Champions League entre Inter i Barça. Marciniak, internacional de primera categoria des de fa més d'una dècada, va estar molt imprecís i va sembrar el caos a San Siro. Al final del partit, el polonès va ser objecte de tot tipus de crítiques, però les més doloroses arriben des de la UEFA.

Szymon Marciniak va ser qui va anul·lar el famós penal del matalasser Julián Álvarez pel 'doble toc' a l'eliminatòria de vuitens de final de la Champions League contra el Real Madrid. El Barça mai va entendre com un àrbitre que ha comès tal error pot tornar a xiular un partit tan important en la mateixa temporada. La UEFA va confiar en Marciniak i el polonès la va armar a base de bé, cosa que li portarà greus conseqüències ja oficialitzades.

El Barça arribava amb opcions a Milà, però la veritat és que Laporta va entendre que passar a la final de la Champions League seria pràcticament un enorme miracle. El resultat no era del tot negatiu, però Laporta ja sabia que la tornada estaria protagonitzada per un dels grans enemics del Barça. Fem referència a un Marciniak que, de forma pública i notòria, ha estat captat amb diversos accessoris del Real Madrid.

Oficial, la UEFA es pronuncia sobre Marciniak després de l'Inter-Barça: 'Està castigat...'

Szymon Marciniak és un dels àrbitres que millor considerat està a la UEFA, però no va estar 'fi' en l'encontre entre Inter i Barça. Segons la UEFA, el col·legiat polonès va fallar en accions importants i va errar a l'hora de valorar possibles penals favorables al Barça. Podria haver estat pressionat per l'Inter, però la veritat és que va mostrar personalitat en molts moments del joc, així que s'apunta més a errors humans evitables.

Marciniak és un dels àrbitres que més agrada a la UEFA, però el polonès serà castigat després de la seva mala actuació en l'Inter-Barça de UEFA Champions League. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', la UEFA ha decidit que Marciniak no xiuli la final de la Champions de Munic, que enfrontarà a Inter contra Arsenal o PSG.

El càstig a Marciniak és real i ve provocat per les queixes del Barça, que es va sentir clarament perjudicat per l''home del necesser'. El favorit per xiular la final de la Champions és Clement Turpin, francès que va xiular l'anada entre Barça i Inter.