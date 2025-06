El Barça es va sentir molt perjudicat per Szymon Marciniak, àrbitre polonès que, ja anteriorment, també va anul·lar el gol de penal de Julián Álvarez contra el Real Madrid a la Champions League. Tant el Barça com l'Atlético de Madrid van acabar molt decebuts amb la UEFA, sobretot perquè Szymon Marciniak va continuar arbitrant i sent premiat tot i els seus múltiples errors greus. Ara tot ha canviat i, segons ha pogut confirmar ‘e-Notícies’, Szymon Marciniak rebrà un càstig pràcticament sense precedents per part de la UEFA, màxim estament europeu de futbol.

El Barça no va poder arribar a la final de la Champions League celebrada a Munic i des del club consideren que va ser per culpa de Szymon Marciniak, àrbitre principal de l'enfrontament. Szymon Marciniak va estar molt erràtic i va perjudicar clarament el Barça, que va caure a la tornada de les semifinals contra l'Inter. Joan Laporta va redactar una queixa formal per a la UEFA i al FC Barcelona pensaven que no serviria de res, però finalment no ha estat així: càstig sense precedents per a Marciniak.

En aquestes últimes hores, la International Football Association Board (IFAB) ha emès un comunicat aclarint la normativa que va generar més polèmica a la UEFA Champions League, amb Marciniak de protagonista. Segons la IFAB, el penal anul·lat a Julián Álvarez s'hauria d'haver repetit, ja que el jugador argentí de l'Atleti no tenia intenció manifesta de colpejar la pilota dues vegades. Dit d'una altra manera, la IFAB ha reconegut que Szymon Marciniak es va equivocar i que no va interpretar correctament l'esperit de la norma.

Oficial, Szymon Marciniak rep un càstig sense precedents: 'La UEFA ja el fulmina'

Després d'aquest 'toc d'orella' de la IFAB a la UEFA, la imatge de Szymon Marciniak ha quedat molt deteriorada, per la qual cosa es prendran accions a partir d'ara. El càstig de la UEFA serà quelcom sense precedents, segons fonts del FC Barcelona, que asseguren que Szymon Marciniak ho té molt complicat per continuar xiulant al màxim nivell a la Champions League.

Szymon Marciniak és un dels àrbitres europeus més ben considerats i estarà present al Mundial de Clubs de la FIFA. Ara bé, Szymon Marciniak podria rebre un càstig sever per part de la UEFA, ja que no ha estat a l'alçada en dos dels principals enfrontaments de la Champions League. Szymon Marciniak ja va ser castigat sense xiular la final de la Champions League, però després d'aquest nou correctiu de la IFAB, el polonès podria tornar a ser castigat de manera contundent.

La UEFA es planteja castigar Szymon Marciniak i la idea de l'organisme europeu passa per deixar l'àrbitre polonès sense xiular durant la fase de grups de la Champions League. Després del Mundial de Clubs que se celebrarà als Estats Units, Szymon Marciniak es quedaria sense xiular Champions League: parlem de la lligueta inicial. La decisió de la UEFA sembla ser clara i meridiana, però no s'acabarà de fer oficial fins que es confirmin els partits d'aquesta fase inicial de la Champions League.