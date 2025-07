Després del 'no' final de Nico Williams al Barça, una estrella que agrada molt a Xabi Alonso s'acaba de burlar de l'extrem de l'Athletic i s'ha ofert per fitxar. Nico Williams ha renovat amb l'Athletic Club fins al 2035, per la qual cosa ha deixat tirat el Barça, amb qui tenia un preacord tancat i a punt de ser oficial. Diuen que quan es tanca una porta s'obre una finestra i és, precisament, el que ha passat al Barça: una jove estrella evita Xabi Alonso i s'ofereix.

El cop de Nico Williams ha fet molt de mal al Barça, però el positiu és que un gran talent emergent s'ha burlat de l'extrem de l'Athletic i s'ha ofert. El mercat de fitxatges està mogut i encara ho estarà més amb la darrera bomba que prepara el Barça: s'oblida de Xabi Alonso, riu de Williams i serà culer. El Barça busca refer-se de la negativa de Nico Williams tancant un nou fitxatge, que es farà oficial pròximament i que deixarà tocat Xabi Alonso: el madridista també el volia.

Xabi Alonso té molt bon ull per als jugadors joves i s'havia fixat en un talent que no ha dubtat a l'hora d'oferir-se al Barça de Hansi Flick. El moment ha estat crucial: s'ha ofert al Barça just minuts després del 'no' de Nico Williams al club culer, per la qual cosa és evident que sap què fa. El Barça ja estudia el fitxatge d'aquest extrem, que ve de brillar a Europa i que té ofertes d'altres clubs i, com hem apuntat, també admiració per part d'Alonso.

Confirmat, es burla de Nico Williams i s'ofereix al Barça: 'Xabi Alonso el vol'

Nico Williams ha rebutjat l'oferta del Barça i ha renovat amb l'Athletic Club fins al 2035, per la qual cosa el club culer ja estudia el mercat de fitxatges amb atenció. L'objectiu del FC Barcelona és evident i clar: superar l'adeu de Nico Williams tancant un fitxatge TOP per a la banda esquerra, només ocupada pel brasiler Raphinha, titular indiscutible. El Barça ja ho té clar: hi ha un talent que s'ha burlat de Nico Williams i que està disposat a tot per fitxar pel Barça, agrada molt a Flick.

Nico Williams, gran objectiu del Barça en aquest mercat de fitxatges d'estiu, ha acabat renovant amb l'Athletic i, per tant, ha deixat tirat el club culer que lidera Deco. El Barça s'ha assabentat de la renovació de Nico Williams per l'Athletic Club a través de les xarxes socials, ja que l'extrem esquerre no havia avisat el club culer. La sorpresa al Barça és majúscula, però ja es treballa per rellevar un Nico Williams que, ara ja de manera definitiva, no jugarà al Barça.

Una estrella que agrada molt a Xabi Alonso s'ofereix al Barça: "Nico Williams és un pa..."

Com ja ha avançat 'Mundo Deportivo', el Barça de Joan Laporta treballa per buscar un extrem esquerre al mercat de fitxatges d'estiu. El Barça assegura que aquesta és, ara mateix, la prioritat principal, per la qual cosa Deco ja és a Barcelona per complir amb les seves respectives tasques. "Xabi Alonso ens ha marcat el camí, podem tancar un fitxatge ja", asseguren fonts del Barça, que podrien tenir lligat el relleu de Nico Williams

Després de la negativa de Nico Williams, el Barça ha rebut l'oferiment d'un jugador que ha parlat a les xarxes socials i que agrada molt a Xabi Alonso, entrenador del Madrid. Aquest jugador no és altre que Jan Virgili, jugador de la pedrera del Barça que, si res no canvia, tindrà fitxa del filial aquest pròxim curs

Virgili farà la pretemporada amb Flick, ahir va publicar una 'història' a les xarxes socials després del 'no' de Nico Williams i és un extrem que il·lusiona molt l'aficionat del Barça