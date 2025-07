El mercat de fitxatges no cessa, però el Barça busca, de manera paral·lela, nous ingressos per finançar noves arribades i per tornar als ingressos prepandèmia, que eren molt alts. Un dels grans al·licients d'aquesta temporada en clau Barça ha estat el naixement de CAT, la mascota del Barça que es 'va fabricar' per celebrar el 125 aniversari del club. CAT s'ha convertit en tot un reclam per a l'afició del Barça i ara, el club culer prepara una gran notícia que serà oficial aquest mes d'octubre de 2025 que ve.

CAT només té alguns mesos de vida, però ja s'ha convertit en una gran figura mediàtica dins l'ecosistema barcelonista. El Barça, conscient del potencial de CAT, prepara una gran notícia de cara a aquest pròxim mes d'octubre, mes clau perquè el club recuperi els seus ingressos extraordinaris. El Barça planeja poder tornar al nou Spotify Camp Nou, però també té previst llançar una gran notícia vinculada a la figura de CAT, mascota del FC Barcelona actual.

CAT, la mascota del FC Barcelona, s'ha convertit en un dels grans encerts de Joan Laporta. El club català va pensar en la creació d'una figura d'animació que representés els valors de l'entitat i CAT en va ser el resultat. Després d'uns pocs mesos d'existència, CAT s'ha convertit en una figura molt estimada pels culers i el Barça vol aprofitar-ho per treure'n rèdit a tots els efectes.

El Barça confirma la gran notícia de l'any, serà oficial a l'octubre: 'Això de CAT...'

Actualment, CAT és tot un símbol d'unió i alegria per a l'aficionat culer. S'ha convertit en un ídol de masses tal com demostren les seves xarxes socials: ja supera el milió de seguidors a Instagram. I no només això, ja que a nivell econòmic el seu tiratge ha estat una grata sorpresa per a Joan Laporta i la directiva, que celebren amb entusiasme la gran acollida que ha tingut.

El Barça va llançar una col·lecció de roba inspirada en la figura de CAT, "un gat salvatge autòcton de Catalunya que porta en el seu ADN elements característics del Barça". Ara bé, la recepta econòmica del Barça inspirada en CAT va molt més enllà. El Barça prepara una altra gran notícia sobre CAT i, si res no es torça, serà oficial aquest pròxim mes d'octubre.

CAT ja és un referent per a petits i grans i, per tant, el Barça vol aprofitar-ho per treure'n benefici. Segons ha informat 'Jijantes', mitjà de comunicació dirigit per Gerard Romero, el FC Barcelona treballa en el disseny i producció d'un peluix amb la forma de CAT, mascota del Barça. Si res no es torça, el peluix estarà disponible a les botigues del club aquest pròxim mes d'octubre i s'espera que esdevingui un èxit de vendes descomunal.