Inesperat, Dani Olmo es pronuncia sobre el fitxatge de Nico Williams: «Al final...»

El fitxatge de Nico Williams pel FC Barcelona sembla ser només qüestió de temps. L'entorn del club català fa setmanes que filtra detalls de l'acord, cosa que ha provocat molta tensió amb l'Athletic Club.

Tot i que encara no és oficial, ja se sap que el Barça pagarà la clàusula de rescissió de Nico Williams aquest divendres, una xifra que ronda els 50 milions d'euros.

El jugador percebrà un salari d'uns 6 o 7 milions d'euros, segons fonts properes a l'operació.

L'arribada de l'extrem basc ha aixecat moltes expectatives i ja s'estan traçant plans per a la seva incorporació al primer equip.

Canvi en l'esquema de Hansi Flick

El FC Barcelona té clar com utilitzar Nico Williams. Segons les primeres informacions, Hansi Flick planeja modificar el seu onze inicial per donar entrada al futbolista per la banda esquerra.

La idea és desplaçar Raphinha a la mitjapunta, mentre que Dani Olmo serà col·locat com a fals ‘9’. D'aquesta manera, les bandes quedaran per a Nico Williams i Lamine Yamal, creant un front ofensiu ràpid i dinàmic.

El canvi d'esquema suposa una clara aposta per un futbol més vertiginós, en què el talent de Williams pot ser crucial.

Amb aquest ajust, Flick buscarà potenciar la creativitat en atac i oferir més alternatives ofensives al Barça.

Comentaris dels jugadors del Barça

Per si no fos prou, molts jugadors del Barça han parlat obertament sobre el fitxatge de Nico Williams, augmentant encara més la tensió a Bilbao.

Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres i Raphinha han mostrat el seu entusiasme davant la possible arribada de l'extrem, assegurant que la seva incorporació seria una gran notícia per a l'equip.

L'últim a sumar-se a aquests comentaris ha estat Dani Olmo. El ‘20’ del Barça, que veurà el seu rol modificat amb l'arribada de Nico Williams, no s'ha mossegat la llengua a l'hora de parlar del traspàs.

Preguntat sobre el possible fitxatge, Olmo va ser clar: "No sé res, però és un altre jugador molt top. Pertany a un altre club i s'ha de respectar, però al Barcelona han de jugar els millors".

Tot i així, ha volgut deixar clar que, si hagués de dir-li alguna cosa al jugador, seria que "al final tot s'arregla".

Un comentari polèmic sobre Nico Williams

Tot i que la primera afirmació de Dani Olmo no va ser gaire explícita, la seva següent declaració ha aixecat ampolles a Bilbao.

Després de ser preguntat per la inscripció de Nico Williams i el seu futur al Barça, Olmo va sentenciar: “A Nico li diria que tot s'arregla”.

Aquestes paraules no han estat ben rebudes pels aficionats de l'Athletic Club. Molts d'ells consideren que és una falta de respecte que jugadors d'un altre equip s'expressin d'aquesta manera sobre un futbolista que encara forma part de la seva plantilla.

La polèmica està servida, i el tema del traspàs de Nico Williams continua generant reaccions intenses tant a Catalunya com al País Basc.