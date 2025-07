El culebrot de l'estiu en clau Barça s'ha acabat: Nico Williams, davanter de l'Athletic Club que sonava per reforçar les files del Barça, ha renovat amb el conjunt basc. El Barça esperava pagar la clàusula de Nico Williams aquest divendres, però Laporta no ha arribat a un acord amb el representant del jugador, Fèlix Tainta, i l'operació ha col·lapsat. Dit tot això, Nico Williams ha decidit renovar amb l'Athletic Club fins al 2035, convertint-se així en el jugador millor pagat de la història del conjunt basc d'Ernesto Valverde.

L'Athletic de Bilbao ha penjat un vídeo a les seves xarxes socials abans de les 11 del matí on anuncia la renovació de Nico Williams fins al 2035. I per anunciar-ho ha recorregut al ja famós mural de Barakaldo, al voltant del qual s'havia generat tanta polèmica perquè havien esborrat la cara de Nico Williams. Ara, l'Athletic Club ha recorregut a aquest mural per gravar la imatge de la renovació de Nico Williams: es veu el davanter 'grafitejant' el seu propi mural i signant el 2035.

El Barça es queda sense el fitxatge de Nico Williams, davanter de l'Athletic Club que tenia una clàusula de 62 milions d'euros. El jugador es va oferir al FC Barcelona i, després de setmanes de negociació, ha acabat decantant-se per renovar amb l'Athletic, que el convertirà en el futbolista millor pagat de la seva història.

ÚLTIMA HORA! Nico Williams deixa plantat el Barça i avisa Joan Laporta: 'Espero...'

A més d'aquest moment, l'Athletic Club també ha difós unes declaracions de Nico Williams, que dona les seves respectives explicacions amb missatge i avís inclosos per a Joan Laporta. "Quan cal prendre decisions, el que més pesa és el cor. Soc on vull ser, amb els meus", afirma Nico Williams al vídeo en qüestió.

Williams, que s'ha convertit en una peça clau tant per al conjunt basc com per a Espanya, amplia així el seu compromís amb el club on es va formar i va debutar com a professional. Laporta s'ha quedat tirat una vegada més: aquest és el segon estiu consecutiu sense aconseguir el fitxatge de Nico Williams pel FC Barcelona.