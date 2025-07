Nico Williams, gran objectiu del Barça en aquest mercat de fitxatges, ha acabat renovant amb l'Athletic Club i, per tant, ha deixat tirat el club culer que lidera Deco. El Barça s'ha assabentat de la renovació de Nico Williams amb l'Athletic Club a través de les xarxes socials, ja que l'extrem esquerre no havia avisat el club culer. La sorpresa al Barça és majúscula, però Deco ja treballa per rellevar un Nico Williams que, ara ja de manera definitiva, no jugarà al Barça

La gran carpeta del Barça en aquest mercat de fitxatges girava al voltant de la figura d'un extrem esquerre de nivell TOP. El gran candidat era Nico Williams, però l'extrem espanyol ha renovat amb l'Athletic Club i Deco ja treballa en 3 nous fitxatges per contrarestar el cop de Williams. El Barça no vol sentir-se trepitjat, motiu pel qual Deco té previst activar 3 nous fitxatges en les pròximes hores: els fitxatges del nou Barça de Flick ja carburen

Nico Williams era el gran favorit i el Barça assegurava tenir-lo ben lligat, però tot ha fet un gir radical aquest divendres al matí, quan s'ha anunciat la renovació. Nico Williams ha renovat amb l'Athletic Club, deixant tirat el Barça i Deco, i gaudirà de contracte amb els bascos fins al 2035. Deco està tocat i continua gaudint de les seves vacances a Formentera, però està previst que les deixi 'aparcades' per tornar a les oficines del Barça: té 3 fitxatges pendents per ja

Oficial, Deco trenca el seu silenci i respon a Nico Williams: "3 fitxatges nous i que siguin com Dani Olmo..."

Deco ha trencat el seu silenci després de la renovació de Nico Williams i té pensat respondre amb 3 fitxatges que ja estaven sobre la taula. El problema? El Barça els tenia aparcats per fitxar Nico Williams, qui finalment no fitxarà per l'entitat catalana. Ara Deco ha hagut de tornar a reactivar 3 carpetes de 3 jugadors que, com Dani Olmo fa un estiu, sí que estan disposats a tot per fitxar pel Barça

Al Barça i, sobretot Deco, es destaca molt la figura de Dani Olmo. L'egarenc, format a la Masia, ho va deixar tot de banda per fitxar pel Barça i fins i tot va estar diverses jornades de Lliga sense poder jugar per no estar inscrit. El mateix ha passat amb un Joan García que també s'està guanyant l'estima i el suport de l'afició culer amb el pas de les jornades

Deco treballa en 3 nous fitxatges per oblidar Nico Williams: "L'objectiu és que siguin com Dani Olmo..."

Després del cop provocat per la renovació de Nico Williams, el Barça treballa en l'arribada d'un nou extrem que, preferiblement, parteixi de la banda esquerra com a posició natural. Els 3 candidats de Deco són Marcus Rashford, Luis Díaz i Ademola Lookman i, segons ha pogut avançar 'Mundo Deportivo', els que lideren la cursa són l'anglès i el colombià

A Deco li encanta Luis Díaz i el colombià va boig per venir al Barça, motiu pel qual el club culer 'pujarà' molt fort. Ara bé, la manca de 'fair play' pot provocar que el fitxatge sigui Marcus Rashford, que seria l'opció 'més factible' econòmicament. Aquests són els principals candidats d'un Deco que tornarà de Formentera per començar a treballar en una carpeta que qualificava de tancada i vista per sentència definitiva