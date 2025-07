Laia Aleixandri confirma la millor notícia possible d'Aitana Bonmatí: 'Està com...'

Bones notícies per a la selecció espanyola femenina. Aitana Bonmatí, una de les grans estrelles de l'equip, ja està recuperada. I qui millor ho ha confirmat que la seva amiga Laia Aleixandri, acabada de tornar al Barça per complir el seu somni de jugar al primer equip

El retorn més esperat

Laia Aleixandri és el primer fitxatge del Barça Femení per a la pròxima temporada. No és una incorporació qualsevol, és un retorn a casa. La central catalana es va formar al club i ara, després de brillar fora, torna per vestir la samarreta del primer equip

Serà un retrobament molt especial. No només pel club, també per les seves companyes. Al Barça s'hi trobarà amb moltes amigues de la selecció, com Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, amb qui comparteix una relació molt propera

Un ensurt que va encendre les alarmes

Mentre les jugadores es concentren per disputar l'Eurocopa, un dels noms que més va preocupar els últims dies va ser el d'Aitana. La futbolista del Barça va haver de ser ingressada per una meningitis vírica. Una dolència seriosa que va posar en dubte la seva participació al torneig

Van ser dies durs, la malaltia la va obligar a frenar en sec. Ningú sabia si arribaria a temps. El cos tècnic, les seves companyes i els aficionats estaven en suspens

Va tornar a temps i amb força

Però Aitana no es rendeix fàcilment. A poc a poc va anar recuperant forces, va seguir el tractament al peu de la lletra. Amb paciència i determinació, l'esforç ha tingut la seva recompensa

En el recent amistós contra Portugal, ja va disputar els últims minuts del partit. Va ser el seu primer contacte després de la recuperació. Deu minuts van ser suficients per veure que continua tenint la xispa

Les seves companyes la van acompanyar des del primer moment. Van estar al seu costat dins i fora del camp. Una de les que més l'ha recolzat ha estat Laia Aleixandri

Les paraules de Laia Aleixandri

La seva companya i amiga Laia no va dubtar a compartir com veu Aitana Bonmatí. I les seves paraules ho van deixar clar:

“Està com una moto. Diu que es troba bé… Ningú la pot aturar.”

Una frase que omple d'esperança el vestidor i l'afició. Perquè Aitana no només ha tornat, ha tornat amb força

Un equip amb ganes de fer història

L'Eurocopa està a punt de començar. Espanya parteix com una de les favorites. Amb una generació talentosa, un vestidor unit i una líder com Aitana recuperada, tot és possible

Laia i Aitana tornaran a compartir vestidor al Barça després del torneig. Però ara, l'objectiu està clar: deixar-ho tot per la selecció