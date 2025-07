Gir de 180º després del que ha passat amb Andreas Christensen: 'Per 65 milions deixa el Barça'

Andreas Christensen ha estat un dels futbolistes que més desapercebut ha passat aquest últim any a causa de diverses raons. El danès va fer un bon paper la temporada passada, però aquest any tot ha estat diferent. Ha tingut diversos problemes i, progressivament, ha anat perdent protagonisme a la plantilla

El Barça ha tancat un any pràcticament perfecte pel que fa a títols i l'economia també va a millor. Durant aquest mercat, el club espera poder fitxar amb total normalitat, però haurà de sortir algú. Davant d'aquesta situació, Andreas Christensen podria ser clau, però no marxant-se, sinó substituint qui se n'aniria

El pla de Flick amb Andreas Christensen

Hansi Flick ha caigut de peu a la Ciutat Comtal i el Barça està mostrant el seu millor futbol des de la seva arribada. De fet, l'alemany va saber adoptar a la perfecció l'ADN del club i va seguir amb el projecte de Xavi Hernández. Ha entès a la perfecció la dinàmica de la plantilla i ha sabut barrejar la veterania amb la joventut, una cosa que no sempre és fàcil

L'entrenador valora molt la sortida de pilota des de la defensa, una característica amb la qual Andreas Christensen compta. Alhora, un altre dels defensors no; parlem de Ronald Araújo, qui aquest any ha decebut. L'uruguaià va estar fora força temps per lesió i no va rendir al nivell que s'esperava en tornar

Davant d'aquesta situació, Flick va decidir donar oportunitats a altres defensors, però no se sabia què passaria amb Andreas Christensen fins ara. Segons apunten diversos mitjans, el danès no es vol marxar del Barça i no hi ha manera de convèncer-lo perquè ho faci. Per aquesta raó i pel gust del tècnic, Araújo podria ser qui marxi si hi ha algun equip que abona la clàusula

Ronald Araújo, la salvació d'Andreas Christensen

Andreas Christensen és un gran defensa, però la seva venda no aportaria tants diners com la de Ronald Araújo, qui continua molt cotitzat al mercat. La clàusula de l'uruguaià és de 65 milions, però a partir del dia 15 s'enfila als 80, que ja és una quantitat molt alta. Això podria fer que els equips interessats en ell tinguin pressa per convèncer-lo perquè signi

Tenint en compte que Flick prefereix el joc d'Andreas Christensen, el danès té moltes possibilitats de quedar-se. Encara que no podem confirmar res, és probable que Ronald rebi alguna bona oferta d'algun dels grans del continent