Càstig sever de la UEFA al Barça després del que ha passat amb Nico Williams. Joan Laporta, en problemes

Quan tot semblava pau, tranquil·litat i alegria, la situació del FC Barcelona ha fet un gir de 180 graus. Ni tan sols el més pessimista podia imaginar que el fitxatge de Nico Williams acabaria així. Després de setmanes d’intensos rumors i negociacions, l’operació ha acabat en no res.

Però això no ha estat el pitjor, ja que hores després, la UEFA ha publicat un comunicat que deixa molt tocat el club català. Una sanció important que danya els comptes dels de Joan Laporta. El cop ha estat doble per al Barça.

Primer, el revés amb Nico Williams

Ahir a la tarda van començar a circular les primeres informacions preocupants. Tot apuntava que l’acord entre el jugador i el club culer era al límit. Nico Williams, segons diverses fonts, s’havia ofert personalment a Joan Laporta: el seu desig de vestir la samarreta del Barça era real, però hi havia condicions que s’havien de complir.

Nico Williams volia una garantia clara: que podria ser inscrit sense entrebancs. No volia passar pel mateix que Dani Olmo o Pau Víctor, dos casos recents que han generat seriosos mals de cap. La delicada situació econòmica del club continua marcant tots els moviments, i Nico, veient l’escenari, ha decidit no arriscar.

El matí del 4 de juliol ho ha canviat tot després d’un vídeo publicat a les xarxes socials de l’Athletic Club. En ell, Nico Williams apareix signant la seva renovació fins al 2035 Una notícia inesperada que ha caigut com una galleda d’aigua freda a l’entorn de Joan Laporta, ja que la cúpula culer estava convençuda de tenir-ho tot tancat.

I després apareix la UEFA

Només unes hores després, la UEFA ha anunciat de manera oficial una sèrie de sancions per incompliments del Fair Play Financer. En aquesta llista negra hi apareix el FC Barcelona i altres clubs com Chelsea, Roma o Lyon. Tots assenyalats per no ajustar-se a les regles econòmiques imposades per l’organisme europeu.

El cas del Barça és especialment greu. La UEFA ha imposat una multa de 15 milions d’euros a l’entitat presidida per Joan Laporta. Una quantitat que posa en seriosos problemes el club, que no travessa el seu millor moment financer.

Joan Laporta, tocat

El doble cop ha deixat molt tocat Joan Laporta. En un sol dia, ha perdut un dels fitxatges estrella de l’estiu i ha rebut una multa milionària. La pressió creix sobre la directiva i la planificació esportiva queda en entredit.

Tot apuntava que Nico Williams seria la joia del nou projecte, però la seva renovació amb l’Athletic ha estat completament inesperada. La UEFA, per la seva banda, ha acabat d’enfonsar el forat amb la sanció de 15 milions. Per al Barça i Joan Laporta, aquest 4 de juliol s’ha convertit en un dels dies més foscos de la història