L’afició del Reial Madrid esclata: «Els substituts de Rodrygo i Dani Ceballos són...»
L'afició del conjunt blanc no entén la decisió de Florentino en cas que surtin Rodrygo o Dani Ceballos
El Real Madrid ja té la plantilla completament tancada per a la nova temporada. No s'esperen més fitxatges, així que Xabi Alonso haurà de treballar amb els elements que té disponibles. Encara que li agradaria comptar amb un migcampista més, per ara no s'esperen reforços d'última hora.
Tanmateix, les possibles sortides de jugadors continuen generant incertesa. Rodrygo i Dani Ceballos són els dos noms que estan damunt la taula per abandonar el Real Madrid en les pròximes setmanes. Encara és aviat per saber què passarà amb ells, però en cas de sortir, Florentino Pérez ja ha pres una decisió amb els seus substituts.
Rodrygo: d'estrella a possible sortida
Rodrygo ha perdut l'espurna que el feia tan determinant en les seves primeres temporades: el ‘11’ del Real Madrid ja no és el mateix jugador que va destacar en la seva arribada. L'afició i el club han començat a pensar que una sortida podria ser el millor per a ambdues parts. Tanmateix, tot i els rumors, Florentino Pérez no ha rebut cap oferta que consideri seriosa.
Rodrygo continua sent un jugador amb potencial i Florentino esperava rebre diverses propostes pel brasiler, però fins ara no n'ha arribat cap de satisfactòria. Ara bé, tot i això, el president no està disposat a regalar-lo. Demana 100 milions per deixar-lo sortir.
Dani Ceballos i el seu amor pel Betis
Per la seva banda, Dani Ceballos ha revifat els rumors de la seva sortida en mostrar públicament el seu amor pel Betis. El migcampista andalús ha declarat una vegada més que el Benito Villamarín és casa seva i que li agradaria tenir les portes obertes per tornar. Aquestes paraules no han agradat al Real Madrid, especialment a Florentino Pérez.
La seva sortida no està descartada en absolut, i més després de la lesió d'Isco. L'estrella del Betis estarà tres mesos de baixa i Dani Ceballos podria ocupar el seu lloc. Veurem què passa, però el que està clar és que el seu comiat deixaria el Real Madrid sense organitzador al centre del camp.
L'afició del Real Madrid esclata: "Els substituts de Rodrygo i Dani Ceballos són..."
Si finalment Rodrygo i Ceballos abandonen el club, Florentino Pérez ja té en ment els seus substituts. Lluny de buscar jugadors de primer nivell al mercat, el president ha ordenat buscar els reemplaçaments a casa. Xabi Alonso ha demanat fitxatges, però Florentino té una altra idea en ment, i l'afició del Madrid no sembla del tot satisfeta.
Així, seguint les ordres de Florentino Pérez, Thiago Pitarch, un jove migcampista de 17 anys, prendria el relleu de Dani Ceballos. Mentrestant, Franco Mastantuono, de 18 anys, ocuparia el rol de Rodrygo.
La decisió ha generat polèmica entre l'afició del Real Madrid, que esperava fitxatges de més nivell. Molts veuen tots dos, sobretot Pitarch, com una aposta arriscada. Tot i així, el club confia en la seva pedrera i en la capacitat de Xabi Alonso per treure el millor d'ells.
