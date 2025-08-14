Marc Casadó adverteix Hansi Flick, és la seva millor opció: 'Si no jugo me'n vaig al...'
El futur del jove pivot del Barça és a les mans del tècnic alemany: ja té destí en cas de sortir del Barça
Marc Casadó afronta la seva segona temporada a l’elit amb la idea de millorar el rendiment del curs passat. Ara que sap que té qualitat per jugar al primer equip del Barça, no vol deixar passar l’ocasió. El seu somni segueix sent triomfar al Camp Nou.
Tot i això, Marc Casadó és plenament conscient que necessita jugar amb regularitat per no estancar-se. L’any passat, gràcies a la confiança de Hansi Flick, va aconseguir fer-se un lloc, però ara el panorama ha canviat radicalment. La competència a la medul·lar creix i el jugador format a la Masia ha de prendre una decisió.
Tot i que encara no ha debutat després de la seva lesió, Bernal avança en la seva recuperació i apunta a ser important; i a això s’hi suma la presència de Frenkie de Jong. És clar que Marc Casadó no ho tindrà fàcil per jugar habitualment, així que la seva sortida no està descartada. El que sí que està decidit és, en cas de deixar el Barça, quin serà el seu destí.
El futur de Marc Casadó depèn de Hansi Flick
En una situació normal, Marc Casadó sembla ser la tercera opció per a Flick. Primer Bernal, després Frenkie i després ell. Això redueix les seves opcions de tenir continuïtat a l’onze inicial, i aquesta manca de minuts és el que més preocupa al jugador format a la Masia.
Valorar una sortida no és una cosa que Casadó prengui a la lleugera. El seu vincle emocional amb el Barça és fort, però també sap que la seva carrera no pot frenar-se als 20 anys. Per això ha decidit escoltar ofertes, algunes d’elles molt temptadores.
L’Atlético de Madrid somia amb Marc Casadó
A Espanya, hi ha una proposta especialment atractiva. L’Atlético de Madrid ha mostrat interès a fer-se amb els seus serveis. Per a Simeone, Marc Casadó encaixa a la perfecció en la seva idea de joc.
Durant la temporada passada, el crack de la Masia va demostrar garra, passió, qualitat tècnica i col·locació, cosa que el converteix en un perfil ideal per a l’estil de l’Atlético de Madrid. Això sí, el seu traspàs dependrà del rol que tingui amb Hansi Flick: si Marc Casadó no té protagonisme, Simeone podria intentar el seu fitxatge.
Un futur per decidir
El destí de Marc Casadó dependrà del que passi en les pròximes setmanes. Si aconsegueix minuts, seguirà lluitant pel seu lloc al Barça. Si no, l’Atlético podria convertir-se en la seva nova casa: una decisió que marcarà la seva carrera a mitjà i llarg termini.
Per ara, la pilota és a la teulada de Hansi Flick. D’ell dependrà que el jove migcampista compleixi el seu somni al Camp Nou. En aquest sentit, Marc Casadó ja ha deixat clar a la directiva del Barça que, si no juga, podria acabar a l’Atlético de Madrid.
