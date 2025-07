Gran notícia: Dani Ceballos no s'amaga: « Tant de bo tingui la porta oberta per anar al... »

Dani Ceballos s'ha convertit en el gran protagonista del dia arran de les seves últimes declaracions. El migcampista del Real Madrid, que va arribar al Bernabéu procedent del Betis el 2017, ha parlat públicament del seu futur i ha sorprès tothom. Ningú podia imaginar el que ha dit pocs dies després de finalitzar el Mundial de Clubs.

Dani Ceballos sap que, ara mateix, el seu perfil és únic al vestidor blanc. Després de la marxa de Luka Modric, que ja ha signat amb l'AC Milan, tots pensàvem que Ceballos assumiria el rol de timó al centre del camp blanc. Ara bé, vist el que s'ha vist al Mundial de Clubs, sembla que Ceballos no és tan necessari com sembla.

El nou rol de Dani Ceballos ha deixat molts sense paraules

Dani Ceballos apuntava a ser un dels més beneficiats amb l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Real Madrid. El tolosarra, amant del bon joc, ha arribat a un equip sense un líder clar a la zona medul·lar, així que la figura del '19' semblava ser important. Tanmateix, la realitat és que Ceballos ha jugat menys que Rodrygo i Brahim, dos dels possibles descartats del club blanc per a aquest estiu.

Davant d'aquest escenari, Dani Ceballos ha dit prou. No entén per què Xabi no compta amb ell, però té clar que no seguirà un altre any a la banqueta. Abans ho podia tolerar, ja que sabia perfectament que amb Modric i Kroos no tenia lloc, però ara tot ha canviat i exigeix tenir minuts de qualitat per continuar jugant de blanc.

Això sí, tot i això, les últimes declaracions del migcampista han sorprès la gran majoria d'aficionats. Dani Ceballos s'ha mostrat més contundent que mai. No ha tancat la porta a una possible sortida del Bernabéu aquest mateix estiu.

Dani Ceballos ho deixa clar: "Tant de bo"

Dani Ceballos ha estat enxampat arribant a Sevilla i ha estat preguntat pel seu futur. "Ja estic de vacances després d'una temporada llarga. El meu futur és un tema important, però ja en parlarem després d'unes setmanes", ha començat dient.

Tanmateix, Dani Ceballos no s'ha quedat aquí: "El Betis va ser casa meva i sempre ho serà. Tant de bo que sempre tingui la porta oberta. No he parlat amb ells encara, però estem oberts a tot".

Per tant, ja no es pot descartar la sortida de Dani Ceballos. El Betis, a qui sempre ha tingut al seu cor, podria ser el seu destí. Veurem què passa, però és evident que l'assumpte de Ceballos anirà guanyant força amb el pas dels dies després de les seves atrevides declaracions.