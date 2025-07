El Madrid fa oficial la gran notícia, se'n va amb Rodrygo: no jugarà més al Bernabéu

Rodrygo sembla haver arribat al final de la seva etapa al Real Madrid. Per cinquè partit consecutiu ha estat suplent, un senyal clar que Xabi Alonso no compta amb ell. Dels sis enfrontaments que el conjunt blanc ha disputat al Mundial de Clubs, l’atacant brasiler només va ser titular en el primer

Des de llavors, el seu protagonisme ha disminuït de manera preocupant. Gairebé no ha tingut minuts davant el Salzburg i el Dortmund, i ni tan sols va saltar al camp en els partits contra la Juventus i el PSG. La seva situació és insostenible i tot apunta a una sortida immediata

Xabi Alonso insisteix que són decisions tècniques, però el missatge és clar: Rodrygo té un peu i mig fora de l’equip. Ofertes, per descomptat, no li faltaran, ja que grans clubs com l’Arsenal, el PSG, el Liverpool i el Bayern han mostrat un fort interès pel brasiler. Això sí, el Real Madrid només escoltarà propostes superiors als 80 milions d’euros

El PSG dona un bany de realitat al Real Madrid

El Real Madrid, després de ser arrossegat pel PSG a les semifinals del Mundial de Clubs, necessita fer canvis profunds. El nivell mostrat per l’equip davant els francesos va ser molt inferior a l’esperat. Luis Enrique va guanyar la partida tàctica a Xabi Alonso i va deixar en evidència algunes mancances importants a la plantilla

Sembla clar després del 4-0 en contra que Rodrygo no serà l’únic en abandonar la capital espanyola. Són diversos els futbolistes assenyalats, però un d’ells ja té les maletes preparades. Parlem de Luka Modric, l’etern ‘10’, que ja té nou equip

Luka Modric acompanya Rodrygo lluny del Bernabéu

El croat, que es va acomiadar amb llàgrimes del Bernabéu fa algunes setmanes, ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Real Madrid. Va poder saltar al camp uns minuts davant el PSG, així que almenys, Luka Modric, s’ha acomiadat de curt. I no només això, ja ha decidit el seu futur: jugarà a l’AC Milan la pròxima temporada

Luka Modric iniciarà així una nova etapa després de més d’una dècada d’èxits al Real Madrid. El club italià ha confirmat el seu fitxatge, convençut que pot aportar experiència i lideratge. A més, Modric vol mantenir-se en forma per disputar el Mundial de 2026, el seu gran objectiu

Mentrestant, Rodrygo apunta a la Premier League. Tot indica que el seu pròxim destí serà a Anglaterra, on el seu talent pot rellançar la seva carrera. Al Bernabéu, però, no jugarà més

S’acosten temps de canvi al Real Madrid. Figures històriques com Modric se’n van, i d’altres com Rodrygo els segueixen els passos. Xabi Alonso va ser clar després de perdre davant el PSG: "Estem oberts al mercat", així que podríem dir que la veritable revolució blanca ja ha començat