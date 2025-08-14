La afición del Real Madrid estalla: 'Los sustitutos de Rodrygo y Dani Ceballos son...'

El Real Madrid ya tiene la plantilla completamente cerrada para la nueva temporada. No se esperan más fichajes, así que Xabi Alonso deberá trabajar con los mimbres que tiene disponibles. Aunque le gustaría contar con un centrocampista más, por ahora no se esperan refuerzos de última hora.

Sin embargo, las posibles salidas de jugadores siguen generando incertidumbre. Rodrygo y Dani Ceballos son los dos nombres que están encima de la mesa para abandonar el Real Madrid en las próximas semanas. Todavía es pronto para saber qué pasará con ellos, pero en caso de salir, Florentino Pérez ya ha tomado una decisión con sus sutitutos.

Rodrygo: de estrella a posible salida

Rodrygo ha perdido la chispa que lo hacía tan determinante en sus primeras temporadas: el ‘11’ del Real Madrid ya no es el mismo jugador que destacó en su llegada. La afición y el club han empezado a pensar que una salida podría ser lo mejor para ambas partes. Sin embargo, a pesar de los rumores, Florentino Pérez no ha recibido ninguna oferta que considere seria.

Rodrygo sigue siendo un jugador con potencial y Florentino esperaba recibir varias propuestas por el brasileño, pero hasta el momento no ha llegado ninguna satisfactoria. Ahora bien, a pesar de ello, el presidente no está dispuesto a regalarlo. Pide 100 millones para dejarlo salir.

Dani Ceballos y su amor por el Betis

Por su parte, Dani Ceballos ha avivado los rumores de su salida al mostrar públicamente su amor por el Betis. El centrocampista andaluz ha declarado una vez más que el Benito Villamarín es su casa y que le gustaría tener las puertas abiertas para volver. Estas palabras no han sentado bien en el Real Madrid, especialmente a Florentino Pérez.

Su salida no está descartada en absoluto, y más tras la lesión de Isco. La estrella del Betis estará tres meses de baja y Dani Ceballos podría ocupar su lugar. Veremos qué sucede, pero lo que está claro es que su adiós dejaría al Real Madrid sin organizador en el centro del campo.

La afición del Real Madrid estalla: "Los sustitutos de Rodrygo y Dani Ceballos son..."

Si finalmente Rodrygo y Ceballos abandonan el club, Florentino Pérez ya tiene en mente a sus sustitutos. Lejos de buscar jugadores de primer nivel en el mercado, el presidente ha ordenado buscar los reemplazos en casa. Xabi Alonso ha pedido fichajes, pero Florentino tiene otra idea en mente, y la afición del Madrid no parece del todo satisfecha.

Así, siguiendo las órdenes de Florentino Pérez, Thiago Pitarch, un joven centrocampista de 17 años, tomaría el relevo de Dani Ceballos. Mientras tanto, Franco Mastantuono, de 18 años, ocuparía el rol de Rodrygo.

La decisión ha generado polémica entre la afición del Real Madrid, que esperaba fichajes de mayor calibre. Muchos ven a ambos, sobre todo a Pitarch, como una apuesta arriesgada. Aun así, el club confía en su cantera y en la capacidad de Xabi Alonso para sacar lo mejor de ellos.