Florentino Pérez sabe que se acerca el inicio de LaLiga EA Sports y, por ende, el cierre del mercado de fichajes, por lo que quiere aprovechar para cerrar las últimas incorporaciones. Thiago Pitarch, joven futbolista de la cantera madridista, tiene muchas opciones de quedarse en el primer equipo, pero Florentino Pérez prepara otro fichaje sorpresa para acabar de cerrar el proyecto madridista. Xabi Alonso ya ha dado el visto bueno a un fichaje valorado en 95 millones de euros que supondrá un bombazo para el mercado de fichajes: Thiago Pitarch no estará solo.

En Madrid todo el mundo habla maravillas del joven talento de Fuenlabrada Thiago Pitarch, que ha debutado en partido amistoso con el Real Madrid y que estaba en el Juvenil B. A pesar de tener solo 18 años, Thiago Pitarch está llamado a ser importante bajo la dirección de Xabi Alonso, sobre todo ahora que hay bajas en el centro del campo.

Thiago Pitarch recuerda mucho a Fermín López, jugador del FC Barcelona, y ha enamorado a Xabi Alonso. De hecho, Florentino Pérez quiere renovar a Pitarch, que también es uno de los niños mimados de Álvaro Arbeloa, entrenador del filial madridista. Thiago Pitarch es, sin duda, una de las últimas grandes estrellas de 'La Fábrica', pero Florentino Pérez quiere acompañar al de Fuenlabrada con un nuevo fichaje estrella valorado en 95M€.

Oficial, Thiago Pitarch no es el único fichaje sorpresa: 'Florentino Pérez tiene 95M€'

Thiago Pitarch, formado en canteras como la del Getafe, Atlético de Madrid o Leganés, es la última gran perla madridista que ha dado el salto al primer equipo. Thiago Pitarch sigue los pasos de Gonzalo, que acaba de renovar con el Real Madrid y que formará parte de la estructura del grupo ocupando el rol anterior de Joselu. Florentino Pérez quiere renovar a Thiago Pitarch, pero también quiere acompañar al español con un nuevo fichaje galáctico: la sorpresa costará unos 95 millones de euros, entre pitos y flautas.

En Madrid aseguran que Thiago Pitarch responde a un perfil que, hasta la fecha, estaba siendo rastreado en el mercado de fichajes por el Real Madrid de Alonso. Tras la salida de 'peloteros' como Kroos o Modric, el Madrid necesitaba creación de fútbol y todo parece indicar que Thiago Pitarch tiene lo que Florentino Pérez y Xabi Alonso buscaban.

Thiago Pitarch brilla, pero Florentino Pérez prepara 95 millones para convencer a un galáctico: "Bombazo mundial..."

A pesar de que Thiago Pitarch gusta mucho en Madrid, Floretino Pérez quiere acompañarle de otra joven estrella tasada en 95 millones de euros. El fichaje en cuestión es el de Erling Haaland, que podría llegar al Real Madrid durante el próximo mercado de fichajes de verano: Rodrygo es la clave de la operación.

Si el Madrid acepta 65 millones de euros por Rodrygo, Florentino Pérez sabe que el Madrid tendría preferencia a la hora de fichar a Haaland: el mejor socio para Thiago Pitarch.