El FC Barcelona y el Como 1907 se enfrentaron anoche en el Estadio Johan Cruyff con motivo del Trofeo Joan Gamper. Los catalanes se impusieron por un contundente 5-0, ofreciendo a su afición un espectáculo completo tanto en ataque como en defensa. La fiesta fue total en la grada, que disfrutó de un Barça eficaz, sólido y con una puesta en escena impecable.

El vendaval ofensivo fue una de las grandes atracciones de la noche. Los goles llegaron con fluidez y el equipo mostró una coordinación que ilusiona de cara a la nueva temporada. Sin embargo, también hubo espacio para valorar la seguridad en la portería, donde Joan García firmó un estreno más que convincente.

Joan García, el titular del FC Barcelona

El joven guardameta ha aterrizado en el vestuario culé con la intención de ser titular desde el primer día. Hansi Flick le ha dado esa confianza, y Joan García ha respondido con sobriedad y reflejos bajo los palos. En el banquillo, como alternativas, estarán Szczesny y Ter Stegen, preparados para aportar experiencia y calidad cuando sea necesario.

El polaco Szczesny acaba de renovar su contrato, asegurando su continuidad en el proyecto. Ter Stegen, tras su emotivo discurso antes del partido, también parece decidido a seguir defendiendo la camiseta culé. En definitiva, tres porteros para una sola posición, y gracias, ya que podrían ser cuatro.

Y es que el portero que no continuará compitiendo con Joan García será Iñaki Peña. El guardameta alicantino es la cuarta opción en los planes de Flick y necesita salir para tener minutos. Su destino, salvo sorpresa, será precisamente el rival del Barça en el Gamper: el Como 1907.

Iñaki Peña pondrá rumbo al Como 1907

El Trofeo Gamper pudo ser el escenario ideal para que ambas directivas se reunieran y avanzaran en las negociaciones. Además, las palabras de Cesc Fábregas, técnico del equipo italiano, hacen ver que todas las partes están encantadas con la operación. Iñaki peña parece estar lejos del Barça, pero lejos del Como 1907.

Cesc no ocultó su interés por Iñaki Peña. "Si hay una oportunidad de mercado, ya se verá, todos los grandes jugadores son bienvenidos", declaró con una sonrisa. Sus palabras dejan entrever que la incorporación del alicantino es una posibilidad muy real.

Todo apunta a que el fichaje se cerrará en cuestión de días. Cesc sabe que reforzar la portería es una prioridad y ve en Iñaki Peña una opción de garantías. En el Barça, la salida dejará a Joan García con un competidor menos en su lucha por afianzarse como dueño del arco.

Así, el Trofeo Gamper no solo dejó goles y buen juego, sino también movimientos importantes en la planificación deportiva. Joan García celebra su gran debut y, de paso, recibe la noticia de que uno de sus rivales directos se marchará. Un inicio de temporada perfecto para él y para un Barça que empieza con fuerza.