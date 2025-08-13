Oficial, la última víctima de Ter Stegen deja sin equipo a Iñaki Peña: 'Se va al...'
El futuro de Iñaki Peña se complica un poco más: su fichaje se cae por un motivo inesperado
La situación en la portería del Barça es realmente caótica en estos momentos. Joan García parece la única certeza, pero permanece la incertidumbre respecto a Szczesny, Ter Stegen e Iñaki Peña. Si nada se tuerce, el plan del club es que el portero polaco sea el suplente del ex del Espanyol.
Mientras, en un escenario ideal, Ter Stegen e Iñaki Peña deberían hacer las maletas, ya que no cuentan para Hansi Flick. Sin embargo, el portero alemán acaba de operarse de la espalda y no tiene intención de moverse. Ylo que ha sucedido en las últimas horas con el alicantino es digno de las mejores novelas.
Iñaki Peña protagoniza 'Misión Imposible: Salir del Barça'
Iñaki Peña no tiene sitio en el Barça y se ha visto relegado al cuarto portero del equipo. Con Joan García, Szczesny y Ter Stegen por delante, sus opciones de jugar son prácticamente inexistentes. Lo mejor para todas las partes sería una salida inmediata que le permita tener minutos.
Iñaki Peña ha despertado gran interés de clubes como el Celta de Vigo, el Valencia o el Como. Hasta ahora todo parece normal, pero a partir de aquí los acontecimientos empiezan a tomar formas insospechadas. Para empezar, la opción del Celta se cayó porque el propio Barça quería asegurar antes la inscripción de Joan García, lo que obligó al conjunto celeste a fichar otro portero.
Sin embargo, el caso más llamativo tiene que ver con lo sucedido con el equipo que dirige Cesc Fábregas, el Como 1907. Los italianos, que hace unos días se midieron al Barça en el Gamper, tenían prácticamente cerrado el traspaso de Iñaki Peña. Pero, de manera sorprendente, la última víctima que se cobró Ter Stegen en el Camp Nou, Arnau Tenas, se ha colado en la fiesta.
Arnau Tenas se va al Como, Iñaki Peña tendrá que seguir esperando
En las últimas horas, Arnau Tenas, portero del PSG y ex del Barça, ha irrumpido en escena. El catalán negocia directamente su traspaso al Como, desplazando a Iñaki Peña de los planes de Cesc Fábregas. La preferencia del técnico por Tenas ha sido clara desde el primer momento que apareció la oportunidad y ha cambiado el guion por completo.
Recordemos que Arnau Tenas dejó el Barça tras toda una vida en La Masía. Se marchó gratis al PSG en el verano de 2023 tras entender que no podía competir con Ter Stegen. Ahora, sin sitio en el elenco de Luis Enrique, se marcha al Como, obligando a Iñaki Peña a buscar un nuevo destino.
