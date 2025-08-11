Joan Laporta se fue a por Hansi Flick tras el Barça-Como: 'Míster, hay un problema'

Anoche, el FC Barcelona disputó el Trofeo Joan Gamper frente al Como en lo que fue la presentación oficial del equipo ante su gente. Joan Laporta siguió el encuentro desde el palco, atento a cada detalle y disfrutando del ambiente. Y lo cierto es que la noche en el Johan Cruyff fue una fiesta para la afición culé.

Antes del pitido inicial, Ter Stegen tomó la palabra para dirigirse a la afición. El guardameta alemán, capitán del equipo, aprovechó para reconciliarse con un sector de la grada que le había mostrado ciertas críticas tras lo sucedido en las últimas semanas. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y una ovación generalizada, aunque hay algunos que todavía no le perdonan.

En lo deportivo, la noche fue perfecta para Hansi Flick y sus hombres. El Barça se impuso por un contundente 5-0 ante un Como que poco pudo hacer para frenar el vendaval ofensivo. La alineación inicial fue muy competitiva y dejó claro que el técnico alemán quiere un equipo intenso desde el primer día.

Fermín López volvió a ser protagonista con un doblete que confirma su candidatura a la titularidad. Marcus Rashford, recién llegado, mostró una adaptación sorprendentemente rápida y aportó velocidad y gol. Lamine Yamal, como ya es costumbre, dejó destellos de su enorme calidad.

Sin embargo, entre la euforia y los abrazos por la goleada, una noticia empañó la celebración. Según adelantó RAC 1 aprovechando la celebración del Trofeo Gamper, el regreso al Camp Nou podría retrasarse aún más de lo previsto. El plan inicial de volver a mediados de septiembre, en la cuarta jornada de LaLiga, ahora parece complicado.

Joan Laporta avisa a Hansi Flick: la verdad sobre el Camp Nou

El motivo es serio y afecta directamente a la imagen y la planificación del club; Joan Laporta y Hansi Flick ya lo saben. Las obras de renovación del Spotify Camp Nou han sido inspeccionadas por la ECA (European Clubs Association). El informe detectó más de 200 deficiencias en la primera fase de la remodelación.

Estos problemas deben resolverse antes de solicitar las licencias necesarias para reabrir el estadio al público. El margen de tiempo es muy reducido, y los técnicos del club trabajan contrarreloj para cumplir con los requisitos. Aun así, todo apunta a que no habrá milagros y el regreso al Camp Nou se retrasará.

Para Joan Laporta, la noticia fue un jarro de agua fría. El presidente tenía marcada en rojo la fecha de reapertura como un símbolo de la nueva era. El hecho de seguir sin Camp Nou supone un golpe a nivel institucional y económico.

Hansi Flick tampoco queda ajeno a la situación. Aunque en el campo su equipo funciona, sabe que jugar en un estadio provisional no ofrece las mismas condiciones ni el mismo impulso anímico. Todo indica que el Barça y su afición deberán esperar varios meses más para reencontrarse con su templo: el renovado Camp Nou.