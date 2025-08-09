Marcus Rashford no seguirá en el Barça: Deco pagará al PSG por un extremo mejor

Marcus Rashford ha sido, finalmente, el extremo elegido para reforzar la parcela ofensiva del Barça para esta nueva temporada. Tras los fichajes fallidos de Nico Williams, Luis Díaz o Rafael Leao, el inglés ha recalado en el Camp Nou en condición de cedido. Rashford llega del United a préstamo, pero con una opción de compra de 30 millones.

Marcus Rashford tiene una ficha altísima en el Manchester United: el Barça pagará el 70% y el 30% restante queda pendiente de lo que pase el próximo verano. Si el club catalán decide no ejecutar la cláusula de compra, tendrá que pagar el 30% restante del salario del delantero. Deco firmó dicha cláusula: si no ejecuta su fichaje, el Barça se tendrá que hacer cargo de la totalidad del salario de esta temporada.

Salvo gran rendimiento del británico, da la sensación que Marcus Rashford ha aterrizado para ser un 'parche' momentáneo. Además, ha trascendido el gran interés de Deco en un jugador del PSG que Luis Enrique ha declarado transferible. Hablamos de Bradley Barcola, el joven extremo francés ha perdido la titularidad en el conjunto parisino y no descarta salir.

Bradley Barcola deja KO a Marcus Rashford

Si Marcus Rashford no convence, Deco ya tiene controlado a un delantero del PSG con gran futuro y proyección, y con un salario acorde a la economía culé: Bradley Barcola. El jugador quiere recalar en el Barça y jugar junto a Lamine Yamal, y cumple con los requisitos que pide Hansi Flick. Barcola es uxtremo vertical, con buen juego asociativo y desbore, características y cualidades que lo hacen un extremo muy apetecible.

Bradley Barcola: operación prevista para 2026

Joan Laporta ya visualiza las elecciones a la presidencia del Barça que tendrán lugar el próximo año donde volverá a presentar su candidatura. Para afianzar su proyecto piensa en una figura mundial y uno de los nombres que suenan con fuerza es el extremo del PSG, Bradley Barcola. En la última temporada ha logrado anotar 21 goles y repartir otras tantas asistencias en 64 encuentros oficiales.

Bradley Barcola se ha proclamado campeón de la Champions y subcampeón del reciente Mundial de Clubes disputado en Miami. Si el francés acaba aterrizando en el Camp Nou, el damnificado será Marcus Rashford. Está por ver el rendimiento del británico esta temporada, pero su alta ficha no juega a favor de su continuidad más allá de junio 2026.