Jarro de agua fría para Deco: Al Barça se le escapa uno de sus fichajes favoritos

La dirección deportiva del Barça ha hecho un gran esfuerzo para reforzar la plantilla en las demarcaciones solicitadas por Hansi Flick. El técnico alemán está satisfecho con la plantilla actual que considera más competitiva que el año pasado. Hansi Flick tendrá más recursos y alternativas para poder efectuar rotaciones en ciertas demarcaciones que antes no tenía.

El ejemplo más significativo es la llegada de Marcus Rashford que permitirá dosificar mejor a Raphinha y Yamal a lo largo de la temporada. La polivalencia del británico permitirá que se puedan realizar rotaciones y los titulares lleguen en mejor condiciones al tramo final de la temporada. Deco sigue trabajando en este último tramo del mercado para ultimar alguna otra salida que se pueda dar.

El director deportivo no da todavía por cerrada la plantilla a la espera de alguna salida así como de alguna sorpresa de última hora a nivel fichajes. El Olympique de Marsella ha puesto en el mercado al centrocampista Adrien Rabiot que hace cierto tiempo había estado en la agenda de Deco. En Francia, hablan de la opción de trueque Casadó por Rabiot aunque parece difícil que se pueda acabar dando.

El Marsella pone el cartel de transferible a Rabiot

El Olympique ha puesto en el mercado al centrocampista francés después de una vergonzosa pelea con su compañero Rowe. El equipo francés estaría rastreando el mercado en busca de un centrocampista de nivel y se habría fijado en Marc Casadó. Rabiot, después de un año de su llegada a Marsella, ve como su equipo actual quiere prescindir de sus servicios.

El Olympique ve difícil convencer a Casadó para que deje la disciplina blaugrana, el equipo francés podría ofrecer 30M y a Rabiot como moneda de cambio. Rabiot protagonizó una grave trifulca con un compañero de vestuario tras la primera jornada en Ligue 1 con la derrota ante el Rennes. Rabiot era un fijo en el esquema del Marsella pero su entrenador, el italiano Roberto Di Zerbi, lo ha fulminado.

El Villarreal se interesa por Rabiot

Adrien Rabiot de 30 años necesita salir para poder jugar regularmente y mantener el ritmo competitivo para acudir al Mundial 2026. En este contexto, el Villarreal de Marcelino aparece como una opción probable como nuevo destino del francés. El equipo groguet podría garantizar a Rabiot el jugar la Champions donde podría tener un rol protagonista en el equipo.

La operación Rabiot podría ser del agrado del equipo de la plana teniendo en cuenta que su precio de fichaje sería bajo. A cambio, se aseguraría la participación de un futbolista con gran experiencia en la élite y de carácter competitivo. Marcelino no ha dudado en solicitar la llegada del internacional galo a pesar del carácter controvertido del mismo.