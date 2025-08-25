Robert Lewandowski ha empezado la temporada con el Barça con mal pie debido a las lesiones, pero renovará con la entidad catalana y, por ende, Laporta dice adiós a una estrella. El Barça quería relevar a Robert Lewandowski con un delantero centro TOP, pero el polaco ha negociado con Hansi Flick y, por consiguiente, Joan Laporta se ha despedido de un fichaje. El Barça tenía la clara intención de acudir al mercado de fichajes para incorporar a un nuevo delantero, pero Robert Lewandowski se ha salido con la suya: se va al Liverpool.

Confirmado, del Barça al Liverpool, Laporta se despide tras lo de Robert Lewandowski

El Barça sabe que Robert Lewandowski tiene contrato en vigor hasta junio de 2026, pero Laporta ya reconoce que el delantero polaco está muy cerca de renovar hasta junio de 2027. La más que probable continuidad de Robert Lewandowski hace que el Barça, de forma casi definitiva, se olvida de relevar a Lewandowski este próximo verano: su sustituto se va al Liverpool. La idea de Laporta pasaba por 'jubilar' a Robert Lewandowski al término de la presente temporada, pero finalmente no será así, según ha podido saber y contrastar 'e-Notícies'.

Robert Lewandowski se queda en el Barça y Laporta se despide de su sueño: "Se va al Liverpool..."

El Barça quería relevar a Robert Lewandowski y todo estaba organizado, pero finalmente no será posible. Robert Lewandowski renovará con el Barça y, por ende, Alexander Isak no fichará por el Barça: ni ahora ni tampoco durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Isak fue objetivo del Barça, pero el sueco, de 25 años de edad, dejará el Newcastle para fichar por el Liverpool tras conocer que Robert Lewandowski seguirá en el Barça. Isak quería regresar a la Liga y estaba dispuesto a esperar al Barça, pero el sueco, que gustaba mucho a Laporta, aceptará la oferta del Liverpool, dispuesto a pagar mucho dinero. El Barça, de esta manera, dice adiós al fichaje de Alexander Isak, quien se convertirá en nuevo delantero 'red' en estos próximos días de agosto.