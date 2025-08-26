El fichaje de Joan Laporta gana puntos tras la inminente salida de Iñaki Peña

El portero alicantino del Barça, Iñaki Peña, tuvo una difícil temporada el curso anterior donde se vio de titular a relegado al banquillo. Con la grave lesión de Ter Stegen en Villarreal, Hansi Flick le dio la alternativa al canterano del Barça. Al mismo tiempo, el club comenzaba a buscar en el mercado un portero que pudiera aportar competitividad y seguridad en la portería culé.

Sorpresivamente, acabó llegando el polaco Szczesny que unos meses antes había hecho oficial su retirada del futbol profesional. La llamada del Barça, ante la urgencia de la situación, le hizo reconsiderar su decisión y acabó aceptando la oferta blaugrana. Iñaki Peña seguía ostentando la titularidad aunque las primeras críticas a ciertas actuaciones comenzaron a aflorar.

Szczesny hizo una mini pretemporada para ponerse en forma y ante ciertas actuaciones no muy afortunadas del alicantino, Flick acabó por darle la alternativa. Szczesny también tuvo algunas actuaciones muy criticables pero el equipo acabó ganando y el polaco acabó sumando más de 20 partidos imbatido. Iñaki Peña acabó siendo relegado al banquillo y ya no jugó ni un solo minuto más en toda la temporada.

La salida de Iñaki Peña del Barça

El canterano tiene contrato en vigor hasta junio 2026, Flick no confía en él y el club le busca una salida hace tiempo. Una salida que no acaba de llegar a pesar de las ofertas recibidas por el alicantino, la última procedente de su tierra, Alicante. El Elche es el último club que se ha sumado a la puja por hacerse con los servicios del guardameta pero no és el único.

Mientras, Deco está intentanto dar salida a los jugadores con los que Flick no cuenta, a parte de Iñaki Peña también están los casos de Héctor Fort y Oriol Romeu. El primero podría salir dirección Inglaterra a través de una cesión mientras que Romeu podría salir con la carta de libertad. Las inscripciones de Gerard Martín, Szczesny y Roony dependen de las salidas indicadas.

El futuro de Iñaki Peña se decide en los próximos días

Eder Sarabia, actual entrenador del Elche, intenta seducir a Iñaki Peña para que acabe vistiendo la elástica del club alicantino. El caso de Peña es muy particular y podría dejar la disciplina del Barça via cesión previa renovación del contrato. El Barça sabe que el portero tiene mercado y puede revalorizarse y no está por la labor que acabe saliendo como agente libre.

Aunque para Iñaki Peña ir cedido al Elche es volver a su casa, no es la mejor opción para el Barça teniendo en cuenta que el Elche no puede hacerse cargo de su ficha. El portero tendrá la última palabra, y de no salir, sería un duro golpe para el club porque no podría inscribir a Szczesny. Flick quiere a Joan García como titular, Szczesny cubriéndole las espaldas en el banquillo y Kochen de tercero, todo dependerá de la salida de Iñaki Peña.