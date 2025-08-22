El Barça daba el mercado de fichajes por finiquitado, pero lo cierto es que, con la posible salida de Marc Casadó, Deco trabaja para cerrar un fichaje de última hora. El Barça ingresaría unos 30 millones de euros por Marc Casadó, por lo que Deco tendría margen de maniobra para incorporar a un jugador y ya ha decidido: adiós al Villarreal. Según han informado varios medios y ha podido contrastar este digital, Deco va con todo a por una estrella del Villarreal: es mejor que Álex Baena y está cerca del Barça.

El Barça, por motivos obvios vinculados a la economía, daba por cerrado el mercado de fichajes, pero en estas últimas horas todo se ha reactivado de forma inmediata. El detonante ha sido la cantidad de ofertas que el Barça ha recibido por un Marc Casadó que, por mucho que duela, generará muchos ingresos limpios para el club culer. Casadó no quería salir, pero con Flick tendrá pocos minutos y el Barça aceptará cualquier oferta que iguale o supere los 30 millones de euros.

¿El motivo? Deco ha encontrado 'oro' en Villarreal: quiere fichar a una futura promesa que, por el momento, ya destaca más de lo que destacó Álex Baena en su día. Álex Baena también gustaba al Barça, pero terminó fichando por el Atlético de Madrid, por lo que ya no es una opción para el Barça a corto plazo. Deco se quedaba sin demasiado trabajo aparente, pero en estas últimas horas se ha activado para cerrar un fichaje de última hora: más dinamita ofensiva para Flick, nuevo delantero centro.

Oficial, del Villarreal al Barça, se cierra un fichaje de última hora: 'Álex Baena...'

El Barça quería evitarlo, pero ya está estudiando ofertas por un Marc Casadó que este sábado podría disputar sus últimos minutos con la camiseta del club culer que lidera Deco. Deco no quería, tampoco quería Flick, pero la situación económica del Barça es la que es y, por ende, se han activado varias alternativas, una de las cuales es la venta.

El Girona preguntó por Marc Casadó, pero ni el jugador ni el Barça estaban por la labor: el centrocampista culer harás las maletas, probablemente hacia la Liga o hacia la Premier. Deco no se quedará cruzado de manos con el dinero que llegue de Marc Casadó: la idea del director deportivo del Barça es viajar a Villarreal para cerrar un nuevo fichaje.

El Barça se activa antes del cierre del mercado de fichajes de verano: nuevo fichaje, adiós al Villarreal

El Barça lo descartaba, pero finalmente moverá ficha por un crack del Villarreal que ilusiona tanto o incluso más que Álex Baena. Este es Etta Eyong, delantero centro camerunés que ha despertado el interés de muchos clubes, tanto de la Liga como del extranjero. Eyong ya se ha visto las caras con Deco y está dispuesto a fichar por el Barça, pero para que todo se de el Barça necesitará vender a Marc Casadó.

El delantero centro nacido en Duala cuajó una gran temporada con el Villarreal B, marcando 19 goles y repartiendo 6 asistencias con el filial groguet. La idea de Deco pasa por fichar a Eyong para cederle a la Real Sociedad, aunque se podría repescar en el mes de enero, siempre que el jugador demuestre estar preparado. Eyong ha empezado bien la temporada con el primer equipo del Villarreal, pero el Barça considera que todavía está un poco 'verde' para un gigante europeo como el de Hansi Flick.