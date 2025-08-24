Ronald Araújo cancela su fichaje tras conocer la intención del Barça: 'Flick me...'

El mercado de fichajes estival entra en su recta final y no se esperan grandes movimientos en Can Barça aunque no se puede descartar alguna sorpresa de última hora. La salida inesperada del veterano central vasco, Iñigo Martínez al futbol saudí, ha cambiado las cosas en la zaga culé. El nombre de Ronald Araújo, ha salido muy fortalecido de la marcha del vasco y su futuro incierto se ha acabado aclarando.

No fue fácil la pasada campaña para el central charrúa, su última lesión en la Copa América disputada el pasado verano lo mantuvo fuera de la competición por varios meses. El central uruguayo estuvo en la rampa de salida del club el pasado mes de enero cuando su protagonismo era marginal en el equipo. La Juventus de Turín estuvo a punto de hacerse con sus servicios pero su marcha acabó truncándose en última instancia.

Sorpresivamente, las tiranteces con la directiva para su renovación se limaron y a finales de enero se anunciaba su renovación hasta 2031. Una renovación que algunos veían como estratégica para poder vender al jugador y sacar un buen rédito económico. Durante este tiempo, se han producido muchos rumores y su posible salida a la Premier, pero el rol de Ronald Araújo ha cambiado por completo en los últimos días.

De transferible a pieza básica en defensa

La marcha de Iñigo Martínez al Al-Nassr saudí ha cambiado absolutamente todo, el central vuelve a tener un rol protagonista en la zaga blaugrana. Las prioridades de Hansi Flick han cambiado y Araújo ha pasado de ser suplente a ser pieza importante del once titular. Flick sabe que la defensa necesita de estabilidad y lideraje y cree que el uruguayo puede ofrecer ambas virtudes futbolísticas.

Su intensidad defensiva, velocidad y capacidad de anticipación son muy relevantes y Flick es consciente de ello. Sin embargo, el técnico germano quiere ir más allá y corregir los aspectos más negativos en el juego del charrúa. Flick apuesta decididamente por la nueva pareja Pau Cubarsí- Ronald Araújo en el centro de la zaga.

Araújo indiscutible con Pau Cubarsi en el eje defensivo

Hansi Flick parece determinado a apostar por el central charrúa para cubrir la baja de Iñigo Martínez en el once titular. Araújo vuelve al centro de la defensa después de haber jugado también en el lateral derecho de la defensa. El reto para el central uruguayo será adaptarse al estilo de juego de Flick y equilibrar la defensa.

Hansi Flick quiere que el charrúa siga siendo un muro infranqueable pero que gane protagonismo en la salida de balón. La idea es clara, el uruguayo tiene que ganar confianza en el pase corto y a medio y se convierta en una alternativa fiable en la construcción del juego desde atrás. Para conseguirlo, Flick ha diseñado un plan de entrenamientos especial con Ronald Araújo.