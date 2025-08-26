Eric García gana galones tras la última decisión de Flick: Koundé no es indiscutible

El gran protagonista de la pasada temporada fue el nuevo técnico alemán Hansi Flick que con su llegada al vestuario culé cambió muchas dinámicas. El técnico germano, con sus métodos, logró cambiar a un equipo con dinámica perdedora y volver el orgullo al barcelonismo. En poco tiempo logró un equipo sólido y competitivo que acabó ganando el triplete nacional y se quedó a las puertas de la Champions.

Con la nueva temporada recién iniciada, Flick no quiere relajaciones de ningún tipo, no se vive del pasado y menos en el futbol. Quiere a toda la plantilla implicada al 100% y ésto incluye las sesiones preparatorias en el día a día. Para Hansi Flick se juega como se entrena, y es por ello, que su exigencia es máxima, quien no esté en está dinámica, no jugará.

Así de explícito se ha mostrado Flick en unas declaraciones donde deja claro a todos los integrantes de la plantilla que no hay nadie indiscutible. Esta afirmación ya ha tenido su ejemplo más claro en la figura del internacional francés, Jules Koundé, que ha sido suplente ens los dos primeros partidos del campeonato. Eric García ha sido el elegido en el once titular para ocupar el lateral diestro, Eric es muy valorado por el técnico por su actitud y compromiso con el equipo.

Eric García sorprende y pasa a ser titular

El Barça ha comenzado el campeonato liguero con dos victorias a domicilio, la segunda contra el Levante UD bastante sufrida después de remontar un 2-0 en contra. Ha vuelto a sorprender el hecho de ver futbolistas como Koundé y Dani Olmo partir desde el banquillo. Segunda temporada de Flick en el Barça dejando un claro mensaje, nadie es indiscutible en el equipo.

El internacional francés ha visto como Eric García le ha arrebatado, por el momento, la condición de titular siendo el mismo caso el de Dani Olmo con Fermín o Raphinha. Hansi Flick no se casa con nadie y no le tiembla el pulso a la hora de tomar ciertas decisiones. Dani Olmo ha conseguido jugar 90 minutos en los dos primeros partidos, dos segundas partes completas.

Jules Koundé, deja de ser titularísimo

En los dos primeros encuentros de Liga el francés apenas ha disputado 18 minutos de juego, 13 contra el Mallorca y saliendo en los últimos suspiros contra el Levante en Valencia. En la plantilla todos son conscientes que nadie puede bajar la guardia ante una competencia muy elevada. Flick motiva a los jugadores y no quiere que se asiente la idea de que existen titulares y suplentes.

Con esta máxima, el técnico alemán se asegura máxima competitividad en la plantilla y que nadie se acomode. Flick prioriza el rendimiento de cada jugador a los nombres, y quién no rinda al 100% para saltar al terreno de juego, permanecerá en el banquillo. La idea es crear mentalidad de equipo y no de individualidades, donde cada uno sea consciente que si no da lo mejor, su compañero le arrebatará el sitio en el once.