Tadeo y Álvaro protagonizan un fuerte enfrentamiento en 'Los vecinos de al lado'

Continúan los enfrentamientos en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Después de que el programa tuviera que expulsar a Alba Rodríguez por conducta inapropiada, siguen los enfrentamientos tanto en el 'pisito' como en las galas que se emiten en MitelePlus.

Esta vez, en la gala de ayer miércoles, 9 de abril, el cara a cara lo protagonizaron Tadeo y Álvaro. Un grave enfrentamiento que casi llega a las manos y que obligó a Iban García, el presentador, a separarlos físicamente y cerrar micrófonos después de las palabras que se dijeron.

Tadeo entró en plató dispuesto a desmontar la reciente relación entre Mayeli y Álvaro, que ya ha tenido sus idas y venidas en un corto periodo de tiempo. "Estoy muy cabreado, llevo dos días en mi casa tirándome de los pelos", expresó al sentarse. Justo el programa tenía preparado unos vídeos de Álvaro y Mayeli hablando de la relación del sevillano con Sthefany, pareja que hace poco anunció que iba a pasar por el altar.

"Han retomado una relación de mentiras y de cuernos", expresaba en la secuencia el exconcursante de 'La isla de las Tentaciones 8'. Fue en este momento, después del vídeo, cuando Iban García pidió al de Ciudad Real que se sentara en la mesa alta en frente de su amigo, Tadeo.

| Mediaset

El ambiente se fue caldeando por momentos durante el cara a cara. Las explicaciones de Álvaro no fueron suficientes: "A mí Sthefany me dijo que hubo cuernos antes de ir a la isla, fuisteis, os fallasteis y ahora estáis súper enamorados. Ojalá os vaya bien". Ni aun con el hecho de intentar ponerles como ejemplo de pareja a pesar de lo que han superado.

Y es que Iban García tuvo que soportar algunos reproches que superaron a todos los allí presentes: "Creo que Álvaro, como siempre, se está excusando. El lavadito de cara. Es como lo que le dijiste antes a Sthefany. Sabías el daño que le ibas a hacer. Tan buena amiga tuya que es y la hiciste llorar, tío. ¡La has hecho llorar!", expresó Tadeo.

Fue en ese momento cuando Álvaro estalló levantándose de la mesa y acusando con el dedo a su compañero Tadeo. "¡Que te calles, que no me grites!". A lo que el andaluz contestó: "Que no vas a hacer llorar a mi novia, que tienes dos personalidades. Cuando está tu novia, eres un perrito faldero".

"¡Vete a la mierda!", expresó el novio de Mayeli. Ante tal proximidad, el presentador les tuvo que separar con los brazos y tomar una decisión, cerrar los micrófonos. "Cerramos micrófonos. Lo siento muchísimo, ya no os están escuchando en casa. Si no nos respetamos, en casa no se entiende nada. Y queréis que la gente os entienda. No nos levantamos de la silla, hablamos con respeto y con tranquilidad", sentenció el comunicador.