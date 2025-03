Final inesperado en el reencuentro de Álvaro y Alba en 'La Isla de las Tentaciones'

Álvaro y Alba llegaron a 'La isla de las tentaciones' con el objetivo de poner a prueba su relación y demostrar que estaban preparados para el siguiente paso. Sin embargo, el sueño de fortalecer su vínculo se convirtió en una pesadilla cuando ambos cruzaron los límites. Álvaro cayó en la tentación con Érika, mientras que Alba, dolida por la traición, terminó besándose con Borja, un amigo de su pareja.

La tensión entre ambos culminó con una decisión inesperada: aunque Álvaro quería abandonar 'La Isla de las Tentaciones' junto a ella, Alba prefirió marcharse sola. Tres meses después, la expareja ha regresado para enfrentarse a los fantasmas del pasado y desvelar qué ha sucedido desde su salida de 'La Isla de las Tentaciones'.

La primera en llegar fue Alba, quien, tras ver imágenes de su paso por la isla, no pudo evitar emocionarse: "Me da rabia verme así. Debería haber esperado para dejarlo con Álvaro antes de hacer nada". Además, reveló que lo que más le dolió fue enterarse de infidelidades pasadas de su expareja: "Pensaba que lo sabía todo, pero no era así".

| Mediaset

Mientras ella hablaba con Sandra Barneda, Álvaro observaba la escena desde la sala de visionado. Alba reconoció que, después de la hoguera final, intentó mantener una relación con Borja, aunque nunca llegó a consolidarse. También admitió que, al regresar a España, intentó retomar la convivencia con Álvaro: "Cada vez que lo veía, me ponía a llorar. No podía estar bien, me saturé y me fui". Desde entonces, aseguraba no tener ningún tipo de contacto con él.

Antes de ver a su expareja, Alba reveló lo poco que sabía sobre su situación: "Sé que está con Mayeli, pero no sé por qué. En el fondo, él no quiere estar con ella", afirmó con firmeza. Fue entonces cuando Álvaro entró en escena, escuchándolo todo. "En muchas cosas tiene razón", admitió, "intenté volver con ella, pero era imposible. Cada día era un mar de lágrimas".

Ante la pregunta clave de Sandra Barneda, Álvaro fue directo: "Sí, estoy con Mayeli. Estoy enamorado de ella y me aporta lo que Alba nunca me dio". Sin embargo, Alba no creyó una sola palabra: "Eso es mentira y lo sabemos todos, menos Mayeli".

La tensión aumentó cuando la propia Mayeli apareció en el reencuentro de 'La Isla de las Tentaciones': "Él me contó todo. Te mentimos a ti para no hacerte daño, pero conmigo fue sincero". Alba, sin dudarlo, respondió con sarcasmo: "Si quieres vivir en tu mundo de fantasía, adelante".

| Mediaset

"¿También has visto las conversaciones de hace una semana y media? Porque él me escribió dándome a entender que no estaba bien con todo esto", soltó Alba en 'La Isla de las Tentaciones'. La cara de Mayeli cambió al instante. "¿Cuándo ha sido esto? Porque yo no lo sabía", preguntó, visiblemente afectada.

Entre lágrimas, Mayeli no pudo ocultar su dolor: "A mí no me miente. Si tenía algo que decirme, debería haberlo hecho antes de venir aquí". Álvaro intentó defenderse asegurando que ese detalle era "insignificante", pero Alba lo desmintió: "Tú me pediste que no lo contara, no puedes seguir mintiendo".

Álvaro trató de calmar a Mayeli en 'La Isla de las Tentaciones', pero ella no pudo evitar las lágrimas sentirse traicionada: "Dijiste que no me ibas a mentir. Ocultar es mentir". Finalmente, Álvaro, agotado por la discusión, perdió la paciencia y estalló: "Mira, paso, me voy, siempre igual. ¿Ves como lo arruinas todo?".