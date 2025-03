'La Isla de las Tentaciones' da la sorpresa con una petición de matrimonio en su final

La octava edición de 'La isla de las tentaciones' ha estado marcada por momentos impactantes. Este miércoles, su cierre con 'El debate final de las tentaciones' tampoco ha sido la excepción. Justo antes de que Sandra Barneda despidiera la emisión, el amor se convirtió en el protagonista absoluto con una emotiva pedida de mano.

A pesar de lo ocurrido en 'La isla de las Tentaciones', Tadeo y Sthefany han demostrado que su relación ha superado cualquier obstáculo. Contra todo pronóstico, la pareja ha sellado su amor con una propuesta de matrimonio en pleno plató. En directo, Tadeo sorprendió a su novia con un impresionante ramo de flores y un anillo de compromiso.

El recorrido de ambos en 'La isla de las Tentaciones' no fue fácil. Desde el inicio, los conflictos fueron una constante en su relación, marcada por fuertes discusiones y momentos de tensión. Sin embargo, contra todo pronóstico, tomaron la decisión de continuar juntos en la hoguera final, una escena que emocionó hasta a la propia Sandra Barneda.

| Mediaset

Su relación volvió a ser el centro de atención en el reencuentro celebrado tres meses después del final del reality. En aquella ocasión, lejos de enfrentarse entre sí, unieron fuerzas contra Mayeli y Simone, los tentadores con quienes cruzaron los límites. En su regreso a 'El debate de las tentaciones', la pareja dejó claro que, ni la experiencia, ni las polémicas que los rodearon han sido suficientes para romper su historia.

Cuando la atención ya estaba dispersa entre el resto de los participantes, Sandra Barneda anunció la "gran sorpresa" de la noche. En ese momento, Tadeo reapareció con un imponente ramo de rosas y se dirigió directamente a Sthefany.

Visiblemente emocionado, abrió su corazón como nunca antes: "Por circunstancias de la vida, no he sido tu primer amor, pero me gustaría ser el último. Para mí lo eres todo: mi familia y mi hogar. 'La isla de las tentaciones' me dio todas las respuestas y me ha demostrado que eres el amor de mi vida".

El momento culminante llegó cuando Tadeo se arrodilló, provocando lágrimas en Sthefany: "Si me lo permites, me gustaría formar parte de tu vida para siempre. ¿Quieres casarte conmigo?". Sin necesidad de palabras, la respuesta quedó clara en un emotivo abrazo que selló la promesa de un futuro juntos.