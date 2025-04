'Los vecinos de la casa de al lado': monumental bronca entre Aída y Alba en el estreno

Esta edición de 'La isla de las tentaciones' ha dado mucho de qué hablar. Nadie podía predecir que, después de ocho ediciones, el formato iba a ser un éxito. El reality no solo ha dejado sorprendido a toda España, sino que se ha convertido en un fenómeno mundial.

Tanto es así que la productora sigue apostando por este formato y por las estrellas de reality que han salido de ella. Primero con el trío Montoya, Anita y Manuel en 'Supervivientes' y ahora con Alba, Stephany o Bayan en la segunda temporada de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

El formato, conducido por Iban García en mitelePlus, se estrenó ayer con tres nuevos participantes cuyos nombres se dieron a conocer en la gala inaugural. Para disgusto de Alba, una de las nuevas participantes ha sido Aída, una de las solteras que tuvo más conexión con su pareja, Gerard. Y que fue protagonista de la sonada frase de "un c... en tu nuca" por parte de Alba a su novio.

| Mediaset

La tensión entre ellas ya se palpó en la isla y en su primer encuentro en el 'pisito' la convivencia no ha cambiado. El presentador ha tenido que conectar con la casa para manejar la situación, porque poco les ha faltado para llegar a las manos. "Que no me voy a callar", gritaba Aída.

En un intento fallido de reclamar la atención, Iban García pidió a la expareja de Gerard que la escuchase. Alba hizo caso omiso y siguió discutiendo con la tentadora: "Que se vaya ya" y exigió que se llevase el obsequio que había llevado, una foto de ella misma: "Te lo metes por el c...".

"Alba, escúchame, por favor", rogaba el presentador mientras intentaba calmar la situación. Pero la situación ha sido incontrolable, aunque Iban García les ha suplicado: "Alba, no, me lo estáis poniendo muy difícil".

"Bueno, vamos a intentar solucionar esto y en unos minutos volvemos, a ver si me escuchan. Porque es que me voy a dejar la voz y las conexiones se nos van a...", lamentó el conductor que pidió a Bayan que acudiera para poner un poco de orden a la situación...