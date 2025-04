'Los vecinos de al lado' expulsa disciplinariamente a Alba por un motivo de peso

La polémica ha estallado en 'Los vecinos de la casa de al lado' tras la expulsión disciplinaria de Alba Rodríguez. La antigua concursante de 'La Isla de las Tentaciones' ha salido por la muerta de atrás del reality de Mediaset emitido en Mitele Plus. Lo hace tras protagonizar una serie de incidentes que, según la dirección del programa, sobrepasaron los límites permitidos en la convivencia.

El detonante fue un enfrentamiento con su expareja, Gerard Arias, que comenzó por una conversación aparentemente inocente, pero que pronto desató una tormenta emocional dentro de la casa. Gerard comentó que Lucía, otra compañera del encierro, le parecía atractiva. Fue entonces cuando Alba reaccionó de forma airada con una frase que encendió todas las alarmas: "¿También te la quieres follar?".

Aunque Gerard intentó restar importancia al asunto y que no debía dar explicaciones porque ya no eran pareja, la situación degeneró rápidamente. La tensión acumulada entre ambos dio paso a una cadena de discusiones y acusaciones que acabaron afectando gravemente el ambiente en la casa. De este modo, la producción de 'Los vecinos de la casa de al lado' decidió entonces intervenir.

| Mediaset

Tras analizar la actitud de Alba y considerar que había traspasado ciertas líneas rojas, optaron por su expulsión inmediata de 'Los vecinos de la casa de al lado'. No obstante, Alba tuvo la oportunidad de explicar su versión de los hechos durante la gala en directo. Sentada frente al presentador Iban García, reconoció que la decisión de su salida era lo más acertado para todos: "No estoy orgullosa".

"Yo ya llegué a un punto en el que no era capaz de llegar a una cordialidad con él porque cada dos por tres era discutir por lo más mínimo. Eso más las líneas rojas, con faltas de respeto, insultándole... Eso tampoco me hacía estar bien y me sentía amargada dentro de la casa"; confesó.

"Me di cuenta de que realmente no podía continuar ahora en ningún tipo de programa porque no he pasado el duelo que necesitaba pasar con Gerard. Sanarme a mí misma, ir a terapia, olvidarme de los sentimientos hacia él... Desde que salí de 'La Isla de las Tentaciones' no hemos tenido ese contacto cero", añadió.