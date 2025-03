¿Siguen juntos Tadeo y Sthefany tres meses después de 'La Isla de las Tentaciones'?

Una de las historias más intensas de 'La Isla de las Tentaciones' fue la de Tadeo y Sthefany, quienes revivieron momentos de tensión, lágrimas y sinceras confesiones en su reencuentro. Pese a caer en la tentación, ambos sorprendieron decidiendo abandonar juntos la aventura. Ahora se han reencontrado tres meses después con Sandra Barneda.

Desde el inicio, Sthefany se mostró visiblemente afectada al repasar su experiencia en 'La Isla de las Tentaciones'. Entre lágrimas, admitió sentirse herida por ciertas verdades que Tadeo le había estado ocultando: "Me duele que, en lugar de apoyarme, me haga quedar como la que pierde los papeles. Eres mi pareja, deberías estar de mi lado", le recriminó con evidente frustración. Por su parte, Tadeo se defendía alegando que, en muchas ocasiones, apenas tenía oportunidad de hablar y dar su versión de los hechos.

A medida que avanzaba la conversación, Sthefany confesó que su relación con Tadeo se encontraba en un "momento complicado". Uno de los principales reproches que le hizo a su pareja fue la falta de apoyo durante el reencuentro. "Si tú dices que tienes una conexión real con otra persona, no pasa nada, pero si lo hago yo, el juicio es distinto", le espetó.

Sandra Barneda, no tardó en señalar el punto clave de la historia: Sthefany aún no se ha perdonado a sí misma. Entre sollozos, la joven reconoció que sigue intentando gestionar sus emociones: "Cada día que me levanto, quiero estar con él. Quiero construir un futuro a su lado, no me interesa nadie más".

Mientras tanto, Tadeo intentó calmar las aguas y reafirmó su compromiso: "Yo quiero estar contigo. Cada día sumamos nuestro granito de arena. Ahora vamos a irnos a vivir juntos, pero debemos solucionar nuestros problemas". Sin embargo, la mirada de Sthefany reflejaba la lucha interna que aún libraba.

En un momento especialmente emotivo en 'La Isla de las Tentaciones', la pareja se miró a los ojos, dejando de lado los reproches y centrándose en sus sentimientos. Finalmente, Sthefany no pudo contenerse más y se lanzó a abrazar a Tadeo, quien intentó consolarla de la mejor manera posible.

Antes de finalizar su participación, Sandra Barneda les dedicó unas palabras cargadas de esperanza a la pareja: "Lo que está claro es que os queréis y estáis dispuestos a luchar. Eso es lo más importante. Espero que seáis felices, y ojalá que lo sigáis siendo juntos".