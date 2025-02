Lo que ha hecho Alba no había ocurrido nunca antes en 'La Isla de las Tentaciones'

Las hogueras mixtas de 'La Isla de las Tentaciones' han traído consigo momentos de gran impacto emocional, especialmente para Alba. Durante el reencuentro entre Tadeo y Montoya con Alba y Bayan, algunos participantes han sido testigos de imágenes difíciles de digerir sobre sus parejas. Alba, en particular, se enfrentó a una dura verdad al descubrir la infidelidad de Álvaro junto a Érika.

Desde el inicio, la joven se mostraba con "mucha intriga" respecto a lo que podía haber ocurrido entre su pareja y la tentadora. "Me espero lo peor, seguramente habrá llegado al beso", afirmó Alba. Sus sospechas pronto se vieron confirmadas cuando Sandra Barneda pronunció el ya conocido "hay imágenes para ti" en 'La Isla de las Tentaciones'.

De este modo, Alba pudo ver los juegos de seducción entre Álvaro y Érika, así como los continuos acercamientos entre ambos. Su reacción inicial fue de incredulidad: "No estoy viendo nada que me sorprenda. Parece que él es todo el rato que tiene ganas. Conmigo era así, pero no puedo entender que sea así con otra persona. Desde que he llegado aquí, me cuesta saber cómo me siento".

| Mediaset

Sin embargo, el golpe más duro llegó cuando presenció el beso entre su pareja y Érika en la piscina. "Lo quiero ver para que no se me olvide nunca y nunca perdonarlo. Me lo esperaba", expresó con firmeza. Montoya, tratando de entender su postura, le preguntó: "¿Tú sientes que hayas podido hacer algo para que él actúe así? Porque no entiendo este cambio", a lo que Alba respondió con rotundidad: "No".

"Hace muchos días he notado que mi actitud ha cambiado, yo misma no me reconozco. No sé qué me pasa desde que vi las imágenes, he sentido tanta decepción que es como si se me hubiera anulado la mente. Cada vez que vengo a una hoguera me pasa lo mismo, parece que no me importa, pero es que yo venía cien por cien confiada", expresaba Alba ante las imágenes. Ante esta confesión, Montoya añadió: "Yo te digo que a él sí le importas, pero habrá visto cosas también que no le han gustado".

El momento más desgarrador de la noche llegó cuando Alba descubrió que Álvaro había ido más allá con Érika. Su reacción fue inmediata: "No quiero, si sale algo nuevo me decís, me esperaba cosas, pero esto no, ¿podéis pararlo? Por favor". Y, por primera vez en 'La Isla de las Tentaciones', fue la protagonista quien, incapaz de seguir viendo las imágenes, decidió detener la reproducción: "No quiero ver más".

| Mediaset

"Me da mucho asco, no quiero saber nada más de él", reaccionaba inicialmente en 'La Isla de las Tentaciones'. Sin embargo, en medio de este torbellino emocional, Alba hizo una confesión inesperada: ella también había cruzado la línea con Borja: "Me he besado con él, cuando he visto que mi relación se ha roto". Sus palabras generaron una reacción en Montoya, quien le cuestionó: "¿Entonces qué estás echando en cara?".

Tadeo, por su parte, reflexionó sobre la situación con una visión más objetiva: "En parte, empatizo en muchas cosas con ella, pero no puedes tirar la relación por unas imágenes".