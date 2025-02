Nadie esperaba las palabras de Sandra Barneda sobre 'La Isla de las Tentaciones'

El impacto de la nueva edición de 'La Isla de las Tentaciones' ha sobrepasado cualquier expectativa, convirtiéndose en un auténtico fenómeno social. Sandra Barneda ha compartido su visión sobre este éxito en 'El programa de Ana Rosa', asegurando que lo mejor aún está por llegar.

Uno de los momentos más comentados ha sido el protagonizado por Montoya, cuya reacción en la isla se ha viralizado a nivel internacional. "Lo de Montoya en esta edición de 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en un fenómeno de masas. Su carrera por la playa para llegar a Villa Playa pidiéndole que, por favor, se detuviera, se ha hecho viral en medio mundo", explicó Sandra Barneda en directo.

De este modo, reconoció que ni el equipo de 'La Isla de las Tentaciones' pudo prever semejante repercusión, ni la actitud de Montoya, a quien calificó como "único". Además, Sandra Barneda hizo referencia a la icónica frase del joven: "Solo pasa por ti una vez en la vida", confesando que fue incapaz de alcanzarlo en su ya célebre carrera.

| Mediaset

La presentadora también desveló cómo vive los momentos más surrealistas del reality y su esfuerzo por mantener la compostura: "Tengo que contenerme, porque si yo me río les corto el rollo. Ellos tienen que vivirlo como lo están viviendo, es una muestra de que la vida es una tragicomedia, aprieto mucho el estómago, bajo la cabeza para que ellos no lo vean. La mayoría no lo ven porque están muy metidos en lo suyo".

Sandra Barneda también reflexionó sobre el reto que supone para el programa mantener el nivel de esta edición. "Yo ya le he dicho a la directora que a qué parejas va a elegir para superar esto que ha sido mundialmente viral. Es difícil porque esto pasa una vez", explicó

Sobre si el equipo esperaba este nivel de impacto, Sandra Barneda fue tajante: "Ni yo ni nadie, imposible. Éramos conscientes de que estábamos haciendo una muy buena temporada, pero esta viralidad era impensable. Esto es una cosa divertida, una anécdota maravillosa y un reconocimiento al programa, que digan que es como una secuencia de cine".

Sin embargo, lo más sorprendente fue la advertencia que lanzó a los espectadores: "Todavía quedan muchos giros, veremos muchas cosas que no os podéis imaginar. Esta edición nos dejó a todo el equipo muy sorprendido".