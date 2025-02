Nadie esperaba lo que ha pasado entre Montoya y Manuel en 'La Isla de las Tentaciones'

El esperado enfrentamiento entre Montoya y Manuel en 'La Isla de las Tentaciones' ha sido uno de los momentos más intensos de la temporada. Tras ver durante varias hogueras las imágenes de su novia Anita con el soltero, Montoya ha tenido la oportunidad de encarar al tentador. Se ha vivido un cara a cara que ha subido la temperatura de 'La Isla de las Tentaciones' desde el primer instante.

Manuel no ha tardado en provocar a Montoya con una entrada desafiante: "Buenas noches, ¿cómo están mis cornudos favoritos?", ha soltado mientras sostenía un plato de patatas fritas. Esta frase ha sido la chispa que ha encendido un intercambio de ataques entre ambos. Montoya, lejos de quedarse callado, ha respondido con el ya viral "papafrita", mientras que Manuel no ha dudado en llamarlo "caricato".

Las pullas han ido subiendo mucho de tono en 'La Isla de las Tentaciones': "Me has hecho un favor, yo valgo más que tú y que mi novia. ¡Gambita!", ha replicado Montoya. Sin embargo, Manuel ha seguido con su actitud desafiante: "Ha tenido que ver cómo le he quitado la novia en menos de cinco días".

Ante este ambiente cada vez más tenso, Sandra Barneda ha intervenido para intentar calmar los ánimos. Lejos de apaciguar la situación, Manuel ha seguido con sus provocaciones: "Yo tengo un testigo que cada noche ha visto que su novia y yo lo pasamos muy bien, esto ha visto cada noche cómo lo pasamos debajo de las sábanas".

Montoya ha reaccionado con una mezcla de incredulidad e ira: "¿Tú te crees que yo tengo envidia de ti, medio metro? Eres un centímetro, churra. No me tires a mí nada, me cago en la madre que te parió". La tensión ha llegado a su punto máximo cuando Manuel le ha lanzado la serpiente, lo que ha obligado a la presentadora a intervenir de nuevo para reconducir la situación y dar inicio a la hoguera.

La canción que Montoya ha dedicado a Manuel

En esta fase, Montoya ha tenido la oportunidad de hacer tres preguntas a Manuel, con respuestas restringidas a "sí" o "no". La primera ha sido directa: "¿Ves un futuro estable con Anita?". Manuel ha respondido afirmativamente, lo que ha vuelto a enfurecer a Montoya, quien ha lanzado una serie de insultos de lo más peculiares, incluyendo "chopped de aceitunas", "mortadela" o "celador", en referencia a la camisa que llevaba puesta Manuel.

Montoya ha intentado formular su segunda pregunta, aunque ha tenido que reformularla tras la petición de Sandra Barneda. Esto ha dado pie a una nueva burla de Manuel: "No sabe ni preguntar". En respuesta, Montoya ha improvisado una inesperada canción: "Abre una piernita, y otra piernita, introduce la gambita, luego no vale llorar, ¡todos!".

"¿Te ha hablado bien Anita de mí durante la experiencia?", ha sido la siguiente pregunta de Montoya en 'La Isla de las Tentaciones'. Manuel ha respondido negativamente, pero Montoya ha rechazado su versión: "Ayer Bayan me dijo que sí que habla bien de mí todo el rato, que piensa en mí. No me creo nada de este hombre".

La última pregunta de Montoya ha sido clara: "¿Crees que Anita se puede llegar a enamorar de ti?". Manuel ha vuelto a contestar que sí, lo que ha hecho que su rival explotara: "Este muchacho no ha parado de vacilarme. Se ha reído de mí. ¿Tú te crees que yo soy tonto?".

Manuel no ha perdido la oportunidad de lanzar un último dardo: "¿Sabes por qué? Porque tu novia te ha puesto los cuernos antes que tú. ¡Cornudo! Eres el cornudo de esta edición. Buena cornamenta".

El estallido final de Montoya ha sido inevitable: "¿Pero este escombro quiere mi novia? ¿Esto? ¿Por esto me ha cambiado? Semejante papanatas. Te vas a arrepentir toda la vida, pero Montoya solo pasa una vez. Manuel Rodríguez cuarenta mil. ¡Respeta, huevo!".

Tras la marcha de Manuel de la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones', Montoya ha querido hacer autocrítica y pedir disculpas a Sandra Barneda. "Es verdad que me he podido pasar, pido perdón a la gente que se ha sentido mal, a mí no me gusta tener estas formas. Pero ante semejante persona... Le he dado de su medicina, se ha ido escaldadito. Yo no sé a qué persona le enorgullece poner cuernos y hacer a un novio sufrir. Te pido perdón ante todo por algunas palabras si te has sentido incómoda, es una situación muy difícil", ha dicho.