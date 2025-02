Sale a la luz el retoque estético de Eros tras 'La Isla de las Tentaciones'

Eros Vidal, de origen tailandés, se ha convertido en uno de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones'. El joven, que acudió al programa junto a Bayan Al Masri, a la que quería demostrar que era fiel, fue de los primeros en caer en la tentación. Lo hizo con Érika Portillo, que más adelante le dejó para conocer a Álvaro Rubio, otro de los novios que entró más tarde.

Por ello, con perdón de Montoya y su carrera viral, el joven se ha convertido en uno de los concursantes que más memes ha generado. Sin duda, uno de los más comentados ha sido el del paso de los concursantes por clínicas estéticas. Parecer ser, que tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones', muchos concursantes han aprovechado para hacer algunso retoques.

| Mediaset

Más concretamente se ha hecho viral una clínica en Barcelona por la que ya han pasado multitud de concursantes de esta edición. Álvaro Rubio, Alba García o Andrea y Joel, que se marcharon juntos en la última hoguera, ya son parte de los clientes de dicha estética. Ahora, ha sido el turno de Eros.

A pesar de que el concursante es uno de los menos activos en redes sociales, su video junto a dicha clínica se ha hecho viral. "He venido a que me realicen un tratamiento facial", explica el joven de 'La Isla de las Tentaciones'. "Quiero que me quiten un poquito las arruguitas y a estar un poquito más guapo si es posible", narra en el vídeo, que ya acumula 71,6 mil visualizaciones.

Así, el compañero de Montoya ha desvelado el retoque que se ha hecho tras su paso por República Dominicana. El joven, que actualmente vive en Palma de Mallorca, sigue en el programa junto a su pareja, Bayan. Aunque ambos han sido infieles, todavía quedan un par de episodios para que se reencuentren en la hoguera final que decidirá su futuro como pareja.

Por el momento, la octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' seguirá haciendo historia con una mecánica nunca antes vista. Por primera vez, se celebrarán las hogueras mixtas. En el próximo episodio, dos miembros de cada villa se darán cita ante el fuego para ver imágenes de la experiencia que están viviendo.