Pepe del Real diu el que molts pensen del concurs de Makoke a 'Supervivientes'

Makoke ha tornat a ser una de les protagonistes de 'Supervivientes' en les últimes hores. La concursant ha tingut un enfrontament amb Joshua Vázquez, que l'ha atacada amb el seu paper a l'illa. Un tema que ha estat tractat pels col·laboradors de 'Vamos a ver', que han tingut opinions dividides.

"Té a favor Makoke una cosa, que ella té call més que de sobres en aquest tipus d'enfrontaments i crítiques", arrencava Joaquín Prat el debat a 'Vamos a ver'.

A més, Adriana Dorronsoro també es posicionava al costat de la col·laboradora: "Hi ha una cosa que té raó Makoke. Ell ha agafat aquest comentari que va fer a l'oracle amb pinces. Ells assenyalaven a Anita pels seus antecedents, però Makoke també va dir que podia assenyalar a Joshua, que havia estat cuidant el foc i podria haver fet les llenties. També tindran dret de defensar una altra persona".

No obstant això, no comptava amb la mateixa opinió Alexia Rivas: "A Makoke no l'acabo de veure venir, em sembla una persona de "lliura'm de les aigües manses que de les braves ja me'n lliuro jo". Ella em sembla aigua mansa, però que en qualsevol moment et pica l'escorpí. No m'acabo de fiar i crec que a Anita li pot perjudicar més que beneficiar".

Així mateix, ha estat Pepe del Real qui ha donat en la clau sobre la seva participació en el reality. "Makoke tenia moltíssimes ganes de participar a 'Supervivientes' i no l'estic veient brillar. Amb totes les ganes que tenia crec que Hondures li està venint gran, em fa la sensació", sentenciava.

"Joshua vol ser conegut i s'apuntarà a totes les discussions que pugui. Discutir amb Makoke li pot venir molt bé perquè li dona protagonisme. Makoke ha vist que anar de zen no ven i baixarà al fang perquè veu que és absolutament necessari. A més, li ha vist les orelles al llop perquè ha estat nominada", sentenciava Alessandro Lequio.

"Crec que el fang no li fa por perquè s'ha vist en molts. Crec que no està forta mentalment, té massa el cap fora amb el seu xicot i els seus plans. Per aquí pot ser que la guanyin", afegia Sandra Aladro

"Comprant tots els vostres arguments, no obstant això, ella no ha buscat aquesta confrontació, se l'ha vista. Això és un punt a favor seu, s'està defensant. Joshua tenia ganes d'agafar-la per banda", deia Antonio Rossi a 'Vamos a ver'. No obstant això, Alexia Rivas discrepava: "Si t'adones, Makoke gairebé mai comença les discussions perquè és molt llesta per a això. Ella espera que l'atacin i quan l'atacen es fa la víctima".