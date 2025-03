Nadie esperaba el reencuentro entre Alba y Gerard tras 'La Isla de las Tentaciones'

El paso de Alba y Gerard por 'La Isla de las Tentaciones' fue uno de los más comentados y sorprendentes de la última temporada. Su relación dio un giro inesperado cuando, tras unos días en las villas, Alba decidió poner fin a la experiencia y pidió una hoguera de confrontación con Gerard. En este encuentro, Alba tomó la decisión de marcharse con él, pero Gerard, tras un profundo momento de reflexión, decidió abandonar el programa solo, poniendo así fin a su relación.

Ahora, tres meses después de aquel episodio que dejó a los espectadores boquiabiertos, ambos se han reunido nuevamente en 'La Isla de las Tentaciones'. La primera en encontrarse con Sandra Barneda fue Alba, quien confesó estar "bien", aunque algo nerviosa y con muchas ganas de hablar. Fue entonces cuando la presentadora le mostró un video con los momentos más duros de su paso por el reality: "Me pasé tres pueblos, admito que se me fue la cabeza".

Alba relató cómo, tras la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones', Gerard apareció en su hotel asegurando que quería estar con ella, pero que no quería quedar como un "pagafantas" ante el público. Tras ese reencuentro, su relación parecía mejorar durante un mes, hasta que algo cambió. "Le empecé a notar muy distante", comentó, y recordó cómo las tensiones aumentaron debido a la actitud de Gerard con otras solteras.

| Mediaset

La situación llegó a su máximo cuando él le confesó que ya no veía un futuro juntos, afirmando que no la veía como la madre de sus hijos. Después de un tiempo separado, la sorpresa llegó cuando Gerard le reveló que había tenido relaciones con varias chicas.

Por su parte, Gerard, al ver los videos de su paso por 'La Isla de las Tentaciones', se sintió incómodo con los recuerdos: "No me gusta recordar lo que pasó, no me veo bien". "Me fui solo porque fui allí con la esperanza de que Alba controlara sus celos, pero ella reaccionó de manera impulsiva", relató. Sin embargo, después de ese momento, Gerard admitió que, al ver a Alba "totalmente destrozada", decidió volver con ella.

El giro llegó cuando Gerard confesó haber sido infiel, tal como había adelantado Alba: "Me acosté con una chica, y al día siguiente, con otra". Esto dejó a Alba en shock, y no dudó en levantarse para enfrentarse a Gerard: "Al menos has admitido los cuernos después de tres meses".

| Mediaset

El momento culminante llegó cuando Gerard, entre lágrimas, admitió que aún sentía cariño por Alba, pero que no veía en ella la persona con la que quería formar una familia. "Lo sigo queriendo, pero no puedo seguir con esta relación", dijo.

Finalmente, ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor era no retomar su relación tras 'La Isla de las Tentaciones', ya que ninguno estaba dispuestos a seguir. Mientras ella se mostraba "destrozada" por la situación, él afirmó que no podía ver en ella "la madre de mis hijos".