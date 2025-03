¿Siguen juntos Andrea y Joel tres meses después de 'La Isla de las Tentaciones'?

La historia de Andrea y Joel en 'La Isla de las Tentaciones' estuvo marcada por las emociones fuertes y las dudas. Ambos cruzaron la línea de la fidelidad: Joel con Nataly, con quien compartió un apasionado beso en el jacuzzi, y Andrea con Borja, con quien también se dejó llevar. Sin embargo, el arrepentimiento no tardó en llegar, lo que llevó a Joel a solicitar una hoguera de confrontación para aclarar sus sentimientos.

Después de una intensa conversación llena de lágrimas y reproches, la pareja decidió darse una segunda oportunidad y abandonar 'La Isla de las Tentaciones' juntos. Pero la gran incógnita era si lograron superar lo ocurrido tres meses después de República Dominicana.

En el reencuentro, Andrea y Joel hicieron su entrada cogidos de la mano y con sonrisas cómplices. Sandra Barneda les recibió y les entregó una tablet para revivir los momentos más impactantes de su experiencia en la isla. "Es duro volver a ver todo esto", admitía Joel, mientras Andrea asentía con gesto serio.

| Mediaset

Tras su salida de 'La Isla de las Tentaciones', intentaron reconstruir su relación. "Los primeros meses fueron bien, pero luego él comenzó a distanciarse, y yo era quien intentaba mantenernos a flote", confesó Andrea. Por su parte, Joel explicó que la rutina y ciertos comportamientos que no le convencían le hicieron replantearse todo: "Entramos en una monotonía, y yo, impulsivamente, decidí marcharme".

A pesar de los altibajos, la pareja aseguró haber encontrado un equilibrio. "Hemos aprendido a comunicarnos mejor", señaló Andrea, mientras Joel afirmaba que su actitud ha cambiado y que ahora expresa más sus sentimientos.

Antes de despedirles, Sandra Barneda les preguntó por el futuro. Con sonrisas cómplices, Andrea no dudó en manifestar su deseo de casarse: "Espero que me pida matrimonio". Joel, por su parte, admitió que ambos han hablado sobre la posibilidad de dar ese paso si lograban superar la prueba de 'La Isla de las Tentaciones'.

Finalmente, ambos se dedicaron unas emotivas palabras, reafirmando su amor y dejando claro que la experiencia les ha servido para fortalecer su relación. "Me he dado cuenta de que lo que pasó es pasado y lo importante es lo que queremos construir juntos", expresó Joel. "Esta experiencia me ha hecho ver que quiero estar con él para siempre", concluyó Andrea.