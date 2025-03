'Supervivientes 2025' confirma en directo si Montoya y Anita siguen juntos

Tras un reencuentro explosivo en 'La Isla de las Tentaciones', Anita y Montoya estaban destinados a volverse a encontrarse en 'Supervivientes 2025'. De momento, el fuerte temporal que azota Honduras ha pospuesto la entrada de ella al concurso. Sin embargo, durante el 'Tierra de Nadie' de este domingo Anita Williams ha desvelado la respuesta a la preguntas más esperada: ¿siguen juntos Montoya y ella?

Lo ha hecho en una charla en profundidad con Carlos Sobera, que habla por primera vez con la joven tras la emisión del reencuentro. "Después del reencuentro nos volvimos a ver y pasamos la noche juntos", ha desvelado Anita, que asegura que Montoya no es capaz de olvidar lo que ha pasado. "Estamos muy bien durante toda la semana y luego otra vez a estar mal, nos hacemos daño mutuamente", explica ella.

| Mediaset

"La emisión de la isla ha sido bastante dura y lo he pasado fatal. No he visto la mayoría de episodios pero Montoya me seguía mandando mensajes enfadado", ha narrado Anita. También ha confesado que se ha sentido como "la más mala de España" pero que ahora está en otra onda.

También se ha referido a Manuel, con quien le fue infiel a su pareja. "Tengo 0 relación con él, le he bloqueado de todo y no quiero saber nada". Sin duda, la joven no guarda buenas palabras para el gaditano, al que acusa de buscar televisión y malmeter entre ella y Montoya. "Le dije que seguía enamorada de mi novio y era una tontería seguir hablando, pero él me siguió hablando para decirme que Montoya me había sido infiel en la relación", narra.

Finalmente, Anita ha respondido a la gran incógnita. "A día de hoy Montoya y yo no estamos juntos", ha confesado finalmente. También ha añadido que han seguido teniendo contacto pero que ha sido "tanto bueno como malo" y que ahora mismo no son buenos el uno para el otro.

Sin embargo, Carlos Sobera también ha querido preguntarle si ella seguía enamorada. "Sigo enamorada de Montoya, no he conseguido superarlo", le confesaba la joven, a la que se le escapaba la sonrisa. Sin embargo, Anita asegura que su paso por 'Supervivientes 2025' no lo hará pensando en el amor, sino que ha venido para probarse a sí misma.