Frenan a Pepe del Real tras unas acusaciones a la organización de 'Supervivientes'

'Vamos a ver' ha vivido un momento de tensión cuandoPepe del Real ha puesto en entredicho las normas de 'Supervivientes'. El colaborador ha sugerido que los redactores del programa podrían estar interactuando con los concursantes. Esto está prohibido tajantemente en 'Supervivientes', por lo que Pepe del Real ha puesto en duda todo el reality.

El debate en 'Vamos a ver' surgió tras un vídeo de Montoya, que se derrumbó al recordar su paso por 'La Isla de las Tentaciones': "El precio ha sido muy caro. Me refugio en la alegría, pero también tengo mis momentos bajos. Solo han pasado cinco meses, es duro". Recordamos que actualmente Montoya está completamente solo en Playa Misterio, a la espera de la llegada de Anita y Manuel prevista para el martes, que tuvo que ser aplazada por el duro temporal.

Tras ver las imágenes, Pepe del Real insinuó que la reflexión de Montoya podría haber sido motivada por una intervención del equipo de 'Supervivientes'. "Montoya es muy listo en esto de la tele y sabe que esta historia funciona. Evidentemente, algún redactor le habrá preguntado '¿cómo estás?', '¿cómo sigues después de la isla?'", comentó.

| Mediaset

Las palabras de Pepe del Real no tardaron en encontrar oposición. Carmen Borrego fue la primera en desmentir rotundamente su afirmación: "Perdóname, pero eso no es cierto. Los redactores no pueden hablar con nosotros ni hacernos preguntas, así de claro".

Carmen Borrego insistió en que los concursantes expresan lo que sienten sin intervención externa. "Lo que hemos visto lo cuenta Montoya porque quiere, no porque alguien le pregunte. Allí no hay entrevistas", recalcó, cerrando el debate y dejando claro que Pepe del Real había cometido un error en su afirmación sobre 'Supervivientes'.

En audiencias, el estreno de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha liderado en Telecinco con un estratosférico 21,1% de share y 1.337.000 espectadores. El programa presentado por Carlos Sobera subió a un 30% de cuota de pantalla en sus minutos finales. Además, el express, fue segunda opción de su franja al marcar un estupendo 13,5% y 1.755.000 seguidores.