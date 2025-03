Montoya estalla contra Anita tras salir la verdad tras 'La Isla de las Tentaciones'

El reencuentro entre Anita y Montoya, tres meses después de su paso por 'La Isla de las Tentaciones', estuvo marcado por una gran tensión. La expectación era máxima, y el cara a cara entre ambos no tardó en convertirse en un torbellino de emociones y reproches.

Antes del reencuentro con Anita, Montoya tuvo una conversación con Sandra Barneda en la que reflexionó sobre su paso por 'La Isla de las Tentaciones'. El ahora concursante de 'Supervivientes' reconoció que ver sus propias reacciones le hacía replantearse muchas cosas: "No me gusta verme así...".

De este modo, Montoya reveló que Anita, desde el mismo aeropuerto, le dijo que estaba arrepentida. Sin embargo, según él, sus actos no reflejaban ese supuesto arrepentimiento: "Si de verdad hubiera querido estar conmigo, habría cerrado círculos". El sevillano contó que, tras abandonar el reality, volvieron a verse, pero mientras ella le aseguraba que era una persona importante en su vida, continuaba en contacto con Manuel: "No entiendo cómo me escribía y al mismo tiempo seguía viéndose con él".

| Mediaset

En su intento por solucionar las cosas, Montoya viajó a Barcelona, pero en ningún momento sintió que Anita estuviera realmente arrepentida. Meses después, descubrió que la relación entre ella y Manuel se había mantenido activa durante todo ese tiempo. "Para mí, esto lo dice todo", sentenciaba con evidente decepción.

Cuando llegó el turno de Anita, la joven hizo su propio repaso de lo vivido en 'La Isla de las Tentaciones'. Durante su conversación con Sandra Barneda, afirmó que Manuel le había propuesto verse tras la hoguera final, pero lo rechazó porque quería intentarlo con Montoya. Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas abruptamente por Montoya, quien, indignado, preguntó: "¿Pero qué tonterías son esas?".

De este modo, Montoya exigió saber si realmente se arrepentía de haber estado con Manuel y, entre lágrimas, Anita confesó que sí. La catalana rompió en llanto asegurando que siempre había tenido a Montoya como prioridad, aunque este no podía olvidar lo ocurrido en República Dominicana. "Fue un golpe que no puedo superar", afirmó Montoya.

Las revelaciones de Manuel en 'La Isla de las Tentaciones'

| Mediaset

Sin embargo, la tensión aumentó aún más con la inesperada llegada de Manuel: "Es el momento de darle el golpe final", dijo con determinación. Manuel confirmó que, tras su rechazo en la hoguera final, volvió a ver a Anita en varias ocasiones. "Nunca le he engañado, ella sabía que no quería nada serio", aseguró.

Además, reveló que ambos compartieron más de un encuentro tanto en Barcelona como en Madrid: "Siempre la he apreciado, pero fui claro con ella". Pero Montoya no se quedó callado y, visiblemente enfurecido, le echó en cara a Manuel que había engañado a Anita diciéndole "te amo" para luego dejarla de lado. La respuesta de Manuel fue demoledora: "Lo que te duele es que en cinco días te quité a la novia".

La situación se tornó insostenible cuando Manuel González reveló detalles aún más comprometidos: "Pasamos una noche juntos en un apartamento y, al día siguiente, ella regresó a Barcelona". Según él, Anita le pidió que se quedara con ella antes de un evento que tenía en Santander. Estas palabras hicieron que Montoya estallara definitivamente, abandonando la sala entre gritos: "¡Esto es una mentira! ¡Es vergonzoso!".

| Mediaset

Mientras él se marchaba, esperaba que Anita reaccionara y fuera tras él, pero al ver que no lo hacía, su indignación aumentó. "Ahí tienes la prueba de cuánto le importo", exclamó Montoya en el reencuentro de 'La Isla de las Tentaciones'. Más tarde, en su conversación con Sandra Barneda, confesó que su salida había sido una prueba para ver si Anita realmente luchaba por él.

La discusión alcanzó su punto máximo cuando Manuel reveló que Anita le enviaba mensajes pidiéndole que dejara de hablar porque Montoya llamaba a su puerta. Esta revelación dejó a todos boquiabiertos y llevó a Anita a romperse por completo. "¡Me arrepiento de todo lo que pasó en 'La Isla de las Tentaciones'!", gritó desesperada.

Sin embargo, para Montoya, era demasiado tarde. "A mí este reality me ha abierto los ojos", concluyó con firmeza, dejando claro que su historia con Anita había llegado a su fin tras 'La Isla de las Tentaciones'.