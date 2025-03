Joaquín Prat sentencia el fichaje de Terelu Campos tras lo visto en 'Supervivientes'

Joaquín Prat no ha dudado en lanzar duras críticas hacia Terelu Campos tras su descontento con las condiciones de 'Supervivientes' debido a un fuerte temporal. Ante la tormenta, que obligó a la producción a modificar la programación y evacuar a los concursantes, la colaboradora mostró su malestar de forma contundente. Una reacción que ha provocado multitud de críticas en contra de la participante.

"Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Llevadme a un sitio a refugio, donde sea, pero ya", exigió Terelu Campos al equipo de 'Supervivientes'. "Esto es lo que me echa de aquí, no puedo con la humedad", añadió, dejando claro que las condiciones climáticas serían la razón de su posible abandono, aunque finalmente no abandonó.

Las imágenes de 'Supervivientes' fueron analizadas por Joaquín Prat en 'Vamos a ver', que no dudó en cuestionar la actitud de Terelu Campos. "Todo el mundo decía 'qué fuerte es Terelu', pero en cuanto ha llegado la primera dificultad, se ha venido abajo", apuntó el presentador. Carmen Borrego, por su parte, defendió a su hermana, recordando que las dificultades eran más intensas de lo que parecían, sobre todo teniendo en cuenta que Terelu Campos padece claustrofobia.

| Mediaset

En ese momento, Joaquín Prat no pudo evitar increpar a Carmen Borrego: "¿Y entonces para qué vais? ¿Para qué vas sabiendo lo que es 'Supervivientes'?". La colaboradora defendió su participación en 'Supervivientes', argumentando que no solo se busca superar pruebas físicas, sino también aportar entretenimiento. "Vamos porque se nos contrata para dar otro tipo de contenido, porque 'Supervivientes' no son solo las olimpiadas", expresó Carmen Borrego.

Sin embargo, Joaquín Prat no quedó convencido y replicó: "Si abandonas, ya no das contenido, y si lo haces a los cuatro días, solo has dado contenido durante ese tiempo". Carmen Borrego, firme en su postura, sugirió que incluso un posible abandono podría convertirse en parte del espectáculo, continuando con su defensa de la actitud de Terelu Campos. Recordamos que, el año pasado, ella misma tan solo estuvo tres semanas en 'Supervivientes', aunque la mitad de ese tiempo fue fuera de la isla.