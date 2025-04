Máxima preocupación en la familia de Anita tras lo ocurrido en 'Supervivientes'

La familia de una de las concursantes de 'Supervivientes' ha hecho saltar todas las alarmas sobre su continuidad en los Cayos Cochinos. Durante la gala pasada, Anita Williams se reencontró con uno de sus grandes enemigos en el concurso: Manuel González. De esta forma, ambos protagonizaron un tenso encuentro que hizo que la ex-participante de 'La Isla de las Tentaciones' se derrumbara.

Y es que la llegada de su ex-tentador supuso todo un terremoto para la relación de la joven con Montoya. La pareja ha sido una de las grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes' con sus idas y venidas emocionales. Ahora que finalmente se han reconciliado, la familia de la joven teme que la aparición de Manuel pueda provocar de nuevo la guerra en Honduras.

"Este tiempo me ha venido muy bien para recordar cosas con Montoya y no quiero que se fastidie porque se remueve todo", confesaba Anita Williams. Visiblemente conmocionada, la concursante sufría un ataque de ansiedad al conocer que Manuel González no había sido expulsado. Ahora que tendrán que convivir juntos, la familia de la joven catalana alza la voz para expresar su preocupación.

| Mediaset

Se pronuncia el hermano de Anita

Así lo ha expresado Marti, el hermano de la concursante, que ha conectado con 'Vamos a Ver' para hacer una valoración del paso de su hermana por 'Supervivientes'. "Ahí ya no la veo tan bien. Al final la entiendo: es algo difícil de llevar ahora que empezaban a estar las cosas. Mentalmente es fuerte pero, a veces, si se tocan temas que te han dolido, ahí flojeas un poquito", decía.

Marti también tiene claro que a su hermana le va a costar estar cerca del que fuera su tentador en 'La Isla de las Tentaciones'. "Al final, estás en una isla encerrada las 24 horas del día y teniendo a esa persona al lado... sí, creo que le va a costar", confesaba.

Sobre cómo ve a su ex-cuñado Montoya, el hermano de Anita lo ve "bastante bien". "Al final creo que es importante también tener un apoyo ahí dentro. Y si entre los dos se están apoyando mutuamente… Pues mira, que sigan así. Yo no tengo ningún problema con él y nunca lo he tenido" ha revelado.