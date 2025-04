Laura Madrueño se enfada y descalifica por trampas un concursante en 'Supervivientes'

La audiencia de 'Supervivientes' no perdona las trampas. Durante semanas, los espectadores han puesto en duda a Anita Williams tras acumular 9 victorias seguidas, demostrando ser toda una superviviente. A pesar de las dudas, la organización ha certificado todas las victorias de la joven, descartando que hubiera infringido las normas. Sin embargo, en esta ocasión, Laura Madrueño se ha puesto dura y se ha visto obligada a descalificar a un concursante por tramposo.

Ha ocurrido en pleno directo de 'Tierra de Nadie', con Carlos Sobera al frente. Los concursantes se enfrentaban, como cada semana, a una prueba física para ganar una jugosa recompensa: un plato enorme de huevos rotos con patatas. La prueba se ha desarrollado con normalidad para Playa Furia, pero todo se ha torcido cuando era el turno a Playa Calma.

| Mediaset

En la prueba, los concursantes debían superar una carrera de obstáculos que terminaba en un juego de puntería. Por orden, los supervivientes debían lanzar un disco y conseguir darle a un gong. En esta parte de la prueba, el equipo de Playa Furia ha comenzado a ponerse nerviosa.

"Id por orden, de uno en uno", les recordaba Laura Madrueño en varias ocasiones. "Y lanzad por detrás de la línea", recalcaba también la presentadora de 'Supervivientes', que empezaba a ponerse seria. Unas normas del juego que los concursantes de Playa Calma se han saltado de forma repetida.

Tras esto, la madrileña se ha visto obligada a paralizar el juego y señalar las trampas del equipo. "Chicos, paramos el juego, esto no puede ser", les achacaba Laura Madrueño cambiando su habitual sonrisa por un semblante serio. "Tenéis que cumplir las órdenes del juego, os lo he repetido muchas veces", seguía riñéndoles, ante las quejas de algunos concursantes que aseguraban que se habían equivocado.

"Me habéis escuchado perfectamente pero me habéis ignorado", seguía ella, que les comunicaba la severa decisión que 'Supervivientes' había tomado. "Sintiéndolo mucho, me comunica la organización que quedáis descalificados de la prueba", aseveraba ella, ante el shock de los concursantes.

Así, Laura Cuevas, Borja González, Koldo Royo, Álvaro Muñoz Escassi, Álex Adrover, Joshua Velázquez y Anita Williams se quedaban sin recompensa. La presentadora de 'Supervivientes' ha comunicado que el equipo de Playa Calma disfrutaría directamente del festín. Mientras, el resto de concursantes ya trataban de aclarar lo que había ocurrido.